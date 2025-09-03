中彰投分署推僱用安定措施 助企業及勞工度難關

對於企業正面臨美國關稅等因素影響，勞動力發展署中彰投分署今天公布，中彰投區以機械設備製造業者通報減班休息最多，即日起推出強化版僱用安定措施，助企業及勞工度難關。

勞動部勞動力發展署中彰投分署說明，面對美國對等關稅等國際貿易環境的不確定性，勞動部於8月13日正式公告「強化版僱用安定措施」，並追溯自8月1日起適用，適用對象擴增至9大行業，薪資差額補助更提高至70%。為協助受影響的企業勞工申辦，中彰投分署於官網推出4大步驟引導，並提供多項服務陪伴受影響產業共度難關。

中彰投分署到8月底統計，中彰投轄區通報減班休息的廠商以機械設備製造業48家最多，金屬製品製造業22家次之，其他運輸工具及其零件製造業14家再次之，其他各行業則為個位數。

有關強化版「僱用安定措施」，中彰投分署指出，公告施行自民國114年8月1日起至115年1月31日止，9大行業別受僱勞工，在此期間內，若雇主與勞工協商實施減班休息期間達30天以上，並向地方勞工主管機關列冊通報，可在實施滿30天的次日起90天內向分署提出減班休息期間的薪資差額補貼。

中彰投分署說明，符合資格的勞工可獲得薪資差額70%的補貼，每人每月最高可領新台幣1萬2100元，最長補助6個月，累計最高可達7萬2600元。

此外，為鼓勵減班休息勞工參加職業訓練，中彰投分署表示，僱用安定措施的薪資補貼，可於減班休息前後薪資差額內與「因應美國對等關稅政策支持減班休息勞工再充電計畫」的訓練津貼合併請領。