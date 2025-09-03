快訊

高空冷心低壓發威！午後大雷雨開炸3縣市 宜蘭1地山區暴雨國家級警報響

用音樂串起全球對話！馬友友跨越冷戰的文化之旅

台南「攝狼」拐騙約拍6千多部性影片…受害最小僅12歲 求刑25年

中彰投分署推僱用安定措施 助企業及勞工度難關

中央社／ 台中3日電
對於企業正面臨美國關稅等因素影響，勞動力發展署中彰投分署3日公布，即日起推出強化版僱用安定措施，幫助企業及勞工度國難關，可前來洽詢。（中彰投分署提供）中央社
對於企業正面臨美國關稅等因素影響，勞動力發展署中彰投分署3日公布，即日起推出強化版僱用安定措施，幫助企業及勞工度國難關，可前來洽詢。（中彰投分署提供）中央社

對於企業正面臨美國關稅等因素影響，勞動力發展署中彰投分署今天公布，中彰投區以機械設備製造業者通報減班休息最多，即日起推出強化版僱用安定措施，助企業及勞工度難關。

勞動部勞動力發展署中彰投分署說明，面對美國對等關稅等國際貿易環境的不確定性，勞動部於8月13日正式公告「強化版僱用安定措施」，並追溯自8月1日起適用，適用對象擴增至9大行業，薪資差額補助更提高至70%。為協助受影響的企業勞工申辦，中彰投分署於官網推出4大步驟引導，並提供多項服務陪伴受影響產業共度難關。

中彰投分署到8月底統計，中彰投轄區通報減班休息的廠商以機械設備製造業48家最多，金屬製品製造業22家次之，其他運輸工具及其零件製造業14家再次之，其他各行業則為個位數。

有關強化版「僱用安定措施」，中彰投分署指出，公告施行自民國114年8月1日起至115年1月31日止，9大行業別受僱勞工，在此期間內，若雇主與勞工協商實施減班休息期間達30天以上，並向地方勞工主管機關列冊通報，可在實施滿30天的次日起90天內向分署提出減班休息期間的薪資差額補貼。

中彰投分署說明，符合資格的勞工可獲得薪資差額70%的補貼，每人每月最高可領新台幣1萬2100元，最長補助6個月，累計最高可達7萬2600元。

此外，為鼓勵減班休息勞工參加職業訓練，中彰投分署表示，僱用安定措施的薪資補貼，可於減班休息前後薪資差額內與「因應美國對等關稅政策支持減班休息勞工再充電計畫」的訓練津貼合併請領。

美國 薪資 減班休息

延伸閱讀

美股走低怪法院判決 川普：美國沒有關稅會淪第三國家

川普與關稅不確定性促投資人急尋避風港 歐股收低

川普面臨「內外」期限壓力 避免聯邦政府停擺、關稅訴訟、俄烏和談等

貝森特「難堪」說厚顏無恥？克魯曼：川普2.0糗事不只關稅恐遭推翻

相關新聞

台中大里掩埋場 暫置垃圾逾34萬噸

台中市大里區的大里垃圾掩埋場已暫置逾34萬噸垃圾，全台最多。民進黨團批評，現況形同「垃圾山」，竟要到2042年才能清除，...

台中神岡國小老榕樹樹根腐爛突倒塌 無人受傷

台中市神岡區神岡國小校內一棵老榕樹今天疑因樹根腐爛突然倒塌，幸未造成傷亡， 學校已啟動安全處理。

南投中元節新玩法 紙錢減半、祭品做公益 「祖先點讚」

農曆7月初一「鬼門開」，各地寺廟、社區、公司行號依循傳統舉辦普度祭祀。南投縣政府民政處與環保局今年與慈善宮合作，在中元節...

玉山主群峰線亂丟垃圾 玉管處推「大淨山」帶1公斤下山可兌獎

玉山主峰、群峰線傳出山友亂丟垃圾，玉山國家公園管理處9月起推動「大淨山」行動，鼓勵山友將垃圾帶下山，還能兌換獎品。另一方...

彰化今起最長停水39小時 縣長盼提前復水、台水動員趕工　

為因應「鳥嘴潭下游管線工程改接作業」，彰化市及和美鎮部分地區今天（3日）0時起到明天下午1時至3時，預定停水37小時到3...

台中市萬和宮普渡桌數逾2千 7成以上轉為愛心捐贈

台中市341年歷史的萬和宮9月6日將舉辦中元普渡法會，董事長蕭清杰上午說，今年信眾委託代辦普桌已達2076桌，比去年增加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。