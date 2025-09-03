快訊

「2025瘋玩大安海」國慶日登場 多元水域體驗今天中午開放報名

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
「2025瘋玩大安海」觀光系列活動國慶日登場，多元水域體驗今天中午報名開跑。圖／台中市觀旅局提供
台中市觀旅局舉辦的「2025瘋玩大安海」觀光系列活動國慶日登場，多元水域體驗今天中午開放報名，有風箏衝浪訓練、立式划槳和親子體驗等水域運動

台中市府觀旅局舉辦的「瘋玩大安海」系列活動，將於10月10日登場，活動規劃多元水域體驗，邀請大小朋友一起走進大安濱海樂園及大安港媽祖文化園區，享受國慶假期的熱情氛圍。

台中市觀旅局長陳美秀表示，市府持續推動大安濱海樂園觀光遊憩，自民國102年起每年舉辦特色水域活動，成功打造大安成為中台灣風箏衝浪的聖地。今年規劃「2025大安海觀光推廣系列活動」，以「搏海職人深耕教育永續」及「帶動大安海特色水域多元遊憩」兩大主軸，結合風箏衝浪訓練、親子體驗及多元水域運動，帶領民眾走進海洋、享受運動，活動將於今天中午12時開放報名。

觀旅局表示，此次系列活動內容豐富，活動當日將舉辦開幕宣傳記者會及風箏衝浪交流活動，「風箏衝浪交流活動」結合運動體驗與社群交流，邀請熱愛海上運動的朋友齊聚大海，共同感受乘風破浪的快感。

另有專業教練帶領的風箏衝浪教學體驗，讓初學者也能安心入門；安排資深玩家分享經驗與技巧，促進彼此交流；推出「多元水域體驗」，包括立式划槳（SUP）、風翼SUP、先鋒舟及水上魔毯，滿足不同年齡層的需求，報名網址。旅遊資訊請上「台中觀光旅遊網」，大玩台中臉書及IG查詢。

「2025瘋玩大安海」觀光系列活動國慶日登場，多元水域體驗今天中午報名開跑。圖／台中市觀旅局提供
