願祢受讚頌10周年慶典 植樹護地球

教宗方濟各2015年頒布「願祢受讚頌」通諭，適逢10周年。提醒世人「萬物相互關聯」，呼籲以良知與具體作為回應生態危機。台灣天主教主教團全人發展委員會生態關懷組與靜宜大學合辦「『願祢受讚頌』10周年聯合感恩彌撒」，展現維護地球家園決心。

台中教區主教、台灣主教團全人發展委員會生態關懷組主任委員蘇耀文說，感恩慶祝「願祢受讚頌」10周年，也是迎接2025年「受造節」的開始。

蘇耀文主教期勉大家在日常生活實踐簡樸、避免浪費，在社區推動環保，為弱勢與貧困者發聲，讓祈禱成為推動的力量。靜宜大學也準備原生樹種，號召社區共同植樹，作為「生生不息」的具體見證。

靜宜校長林思伶表示，學校自創校以來秉持「進德修業」校訓，積極回應「願祢受讚頌」精神，並結合永續發展目標（SDGs）。這些努力已獲國際肯定，在2025年「泰晤士高等教育影響力排名」中，「優質教育」與「減少不平等」兩項指標榮獲全台第一，展現辦學實力與永續影響力。

教廷駐華代辦馬德範蒙席致詞，強調「願祢受讚頌」呼籲世人以具體行動回應當前的多重危機；人類與自然必須緊密相連，方能推動公共利益。

天主教修會會長聯合會全人發展組執行秘書韋薇修女以「願祢受讚頌通諭10周年：在台灣的回顧與展望」為題發表演講。她說10年來，台灣教會推動靈修講座、節能減碳、資源回收與生態教育等，並逐步將信仰落實於具體作為。