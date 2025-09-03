台中大里掩埋場 暫置垃圾逾34萬噸

台中市大里區的大里垃圾掩埋場已暫置逾34萬噸垃圾，全台最多。民進黨團批評，現況形同「垃圾山」，竟要到2042年才能清除，禍留子孫；環保局回應，會加速文山焚化廠更新，預計2029年新爐建成，提升處理量能。

民進黨團總召王立任指出，根據環境部數據，大里掩埋場去年7月就已滿載，仍持續堆置，截至年底已超過34萬噸，放眼望去滿坑滿谷。他批市長盧秀燕強調「不選黨主席，留在家」，卻讓垃圾問題成為全國最嚴重。台中市垃圾總容量499萬噸，目前僅剩2萬多噸可用，約0.5%，不到一年即將歸零。

副總召張芬郁表示，大里掩埋場1989年設立時僅作為文山焚化廠歲修的暫置場，如今卻成「毒瘤」。環保局預估，掩埋場至2032年還會增加48萬噸暫置量，總量將達82.8萬噸，需等文山焚化廠汰舊換新後逐年去化，最快2042年才完成。

多名議員李天生、林德宇、蔡耀頡、謝家宜批評，盧秀燕上任後垃圾量持續攀升，第1年就增加3萬餘噸，如今累積34萬噸，成為大里唯一的「垃圾山」，還以「暫存、掩蓋」等話術粉飾，既破壞環境，也欺騙市民。

對此，環保局回應，大里掩埋場「有進有出」，並非滿載，且自2023年起已逐步將垃圾運回焚化廠儲坑。環境部長彭啟明實地視察後認定處理妥善，並未將大里列入裸露垃圾檢討。暫置垃圾皆以焚化底渣再生粒料覆蓋除臭，確保環境不受影響。

針對文山焚化廠更新，環保局指出，已於8月25日完成截標，共3家廠商投標，目前審標中，預計2029年首座新爐建成，將顯著提升處理效率，減少掩埋場壓力。后里焚化廠也有2家投標，預計明年決標。此外，今年底前將推動垃圾分篩打包、固體再生燃料等計畫，加速「轉廢為能」。

環保局強調，除提升處理能量，也持續從源頭減量，包括加強廚餘回收、樹枝堆肥及破袋檢查。2024年垃圾焚化缺口每日為208噸，較2023年減少26噸。市府並與外縣市合作，將大里垃圾回運至其他焚化廠處理，降低累積量。