濁水溪出海口颳沙塵暴？第四河川分署：錯把雲層捲動當沙塵
彰化縣今午後大雷雨，有民眾拍下濁水溪「沙塵暴」影片和照片上傳，場面頗震撼；第四河川分署長李友平表示，根據當時環境部等各單位監測，濁水溪兩岸均無沙塵暴，而是對流雲系的雲層低捲動，民眾不要以訛傳訛。
根據民眾拍攝的照片和影片，顯示溪州鄉濁水溪上空一片烏黑並不停捲動，民眾認為是雷雨前颳強風引起沙塵暴，路過人車應注意以避免危險。
李友平說，經調閱環境部、氣象監測的影像和數據，彰化縣今午後濁水溪兩岸均沒發生沙塵暴示警，又根據北岸溪州鄉民眾拍攝影片，判斷是雷雨雲層捲動，若發生沙塵暴不是這種狀況。
李友平指出，目前第四河川分署配合雲林縣政府舉辦馬拉松，已在濁水溪岸鋪稻草席抑制揚塵，近年分署也種植植被、引入水源、鋪蓋枯枝等方式減少揚塵，地方居民可見證「呷飯免攪沙」成效，民眾可到水利署官網查看，也可到濁水溪兩岸看現場。
