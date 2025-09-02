快訊

民眾黨彰化黨部揭牌花禮捐公益 助家扶中心義賣扶幼

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

民眾黨彰化縣黨部上月31日正式揭牌成立，現場聚集各界長官、鄉親好友共襄盛舉，獲得花禮祝福，黨部今決定將花禮全數捐贈給彰化家扶中心義賣，家扶今早特別開了3.5噸的貨車去將15盆花再回中心，義賣所得將做為扶幼專款。

彰化家扶中心已花盆大小價格定在1千到3千元不等，今天中午立刻售出一盆特大盆的蘭花；縣議員賴清美號召八大傢俱的負責人認購了2盆蘭花，還有孝順的女兒特地在媽媽生日這天，買了蘭花送給媽媽，不僅獻上祝福，也同時做了公益。

彰化家扶中心公關專員林滿麗指出，假使沒有全數賣出也能觀賞用，等花謝後再將盆器賣回給花藝店，盡可能讓愛心花盆發揮最大效益。

民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭說，黨部的存在不只是政黨的象徵，更要成為社會愛心的連結點，要用實際行動，把大家的祝福轉化為社會的力量，透過家扶中心的義賣，轉化為支持弱勢家庭的重要經費，讓幸福能夠傳遞，愛心能夠延續。

民眾黨彰化縣黨部上月31日正式揭牌成立，獲得許多花禮祝福，黨部將花禮全數捐贈給彰化家扶中心義賣。圖／民眾黨彰化縣黨部提供
民眾黨彰化縣黨部上月31日正式揭牌成立，獲得許多花禮祝福，黨部將花禮全數捐贈給彰化家扶中心義賣。圖／民眾黨彰化縣黨部提供
彰化家扶中心義賣民眾黨彰化縣黨部的花禮，民眾慷慨認購。圖／彰化家扶中心提供
彰化家扶中心義賣民眾黨彰化縣黨部的花禮，民眾慷慨認購。圖／彰化家扶中心提供
彰化家扶中心義賣民眾黨彰化縣黨部的花禮，民眾慷慨認購。圖／彰化家扶中心提供
彰化家扶中心義賣民眾黨彰化縣黨部的花禮，民眾慷慨認購。圖／彰化家扶中心提供

