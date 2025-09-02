確定了！南投草屯明年發兒童生日禮金 每人2萬元「一路發到5歲」

快訊

怕丟臉？金正恩捨專機改搭20小時火車訪陸 原因與普亭有關

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
為了鼓勵生育，並減輕年輕夫妻育兒負擔，南投草屯鎮明年起針對設籍當地的1歲至5歲幼童將每年發放2萬元的兒童生日禮金。本報資料照

為減緩人口流失，南投草屯鎮公所鼓勵生育且為留人，3年前將生育津貼從2萬元加碼到4萬元，但分3年發放，每年迎接600多名新生兒，鎮長簡賜勝更表示，明年起凡是設籍草屯的1歲至5歲鎮民，每年將發放2萬元兒童生日禮金。

草屯鎮公所指出，受少子化、台中磁吸效應等影響，南投縣已跌破50萬人，為了催生且留人，甚至吸引外地民眾入籍，當地於2019年起發放每胎2萬元生育津貼，2022年第一胎更加碼到4萬元，但分3年發放，降低領了錢就遷戶口。

而在第一、二胎4萬元、第三胎6萬元、第四胎7萬元的生育津貼加持下，草屯鎮每年迎接600多名新生兒，全鎮人口數從2022年的9萬6646人，逐年增加為9萬7120人、9萬7147人，截至上月底9萬7264人，近3年呈現緩步上揚。

該公所主任秘書許秋金表示，生育津貼對生育率有幫助，且透過分階段發放，提高定居率，雖說不上讓全鎮人口止跌回升，但至少保持持平，確實有留住人，這在少子化、全縣甚至全國人口直直落的狀況下，已是不太容易。

而在全球少子化的大環境下，想讓人口止跌回升，除了生育補助外，友善親子政策或托育便利，以及就業機會增加才更具催生效果，鎮長簡賜勝在上任後為此積極推動產業園區、擴大工業用地設廠，更持續加碼育兒福利，減輕年輕夫妻負擔。

草屯鎮長簡賜勝說，為了鼓勵生育，並減輕年輕夫妻育兒負擔，除了原有生育津貼，明年起更將針對設籍草屯鎮的1歲至5歲幼童，每年發放2萬元的兒童生日禮金，由公所幫忙負擔一些，讓年輕人養兒育女能更無後顧之憂。

為了鼓勵生育，並減輕年輕夫妻育兒負擔，南投草屯鎮明年起針對設籍當地的1歲至5歲幼童將每年發放2萬元的兒童生日禮金。本報資料照

