南投縣府邀民眾「拆除違規廣告」兌換好禮

為維護南投縣市容整潔與交通安全，南投縣政府環保局9月1日召開記者會宣布，自即日起推動「拆貼大作戰」活動，邀集鄉親一起動手拆除居家環境周遭違規張貼的紙板、珍珠板及布條等小廣告，累積一定數量即可兌換一瓶洗碗精，既環保又實用，期望減少違規廣告胡亂張貼情形，影響環境美觀與公共秩序。

王瑞德副縣長表示，違規張貼小廣告是台灣長期以來市容環境改善的難題，相當不美觀，不僅影響觀瞻，也可能造成用路人的視覺干擾，甚至安全疑慮，南投擁有豐富的自然景觀與人文特色，更不該被雜亂的廣告遮蓋，呼籲大家不要亂張貼廣告物，應尋求合法管道作宣傳。

王瑞德副縣長指出，此次環保局推出拆貼大作戰，相當具有公益性，不但能讓市容恢復乾淨，也能避免張貼人被處罰，民眾只要收集廣告物累積重達3公斤就可兌換一瓶環保洗碗精，活動自114年9月1日起至12月31日止；而為鼓勵更多人參與，前1個月試辦達期間達2公斤即可兌換，民眾可將拆下的小廣告於兌換時間內送至各鄉鎮市公所指定地點兌換，很方便也很簡單。

縣府環保局長李易書也提醒民眾，交付前請先將廣告物分類，並確保來源為違規廣告，不得包含合法張貼物。他指出，這次的獎勵品選用有環保標章的洗碗精，不僅能減少環境污染，也象徵在改善市容的同時，推動綠色生活理念，每鄉鎮市限量100份，送完為止。

環保局特別呼籲業者，切勿隨意張貼或懸掛違規廣告，相關行為除違反《廢棄物清理法》或《道路交通管理處罰條例》外，還會破壞市容景觀，影響地方形象。希望有張貼廣告需求的業者透過合法管道進行廣告宣傳，可以向鄉鎮市公所申請於公所公布欄進行張貼，或向縣政府建設處申請在分隔島、特定公共區域設置廣告社施，經審核、核准後方可設置，一同維護公共環境整潔。

