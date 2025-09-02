化身帶貨女王 盧秀燕代言身障團體中秋禮盒

中秋節即將到來，台中市長盧秀燕今天在市政會議中化身「帶貨女王」，向市民行銷身障團體及庇護工場推出的中秋禮盒，這些產品都經政府輔導有保障，歡迎大家揪團預購。

台中市社會局長廖靜芝與勞工局長林淑媛在市政會議中以「身障就業與福利．溫暖支持助自立」為題進行專案報告。廖靜芝說，社會局以社區服務為核心，已布建138個服務據點，包含小作所、日間照顧、社區居住及家庭托顧等，服務人數達1181人。

林淑媛指出，勞工局專注於職業重建與就業支持，提供職涯探索、就業媒合到職場適應的完整輔導，今年已協助逾350人次身障朋友成功就業，並透過庇護工場發展烘焙、清潔、觀光休閒等產業，創造多元庇護性就業機會。

盧秀燕表示，台中市在身心障礙的服務與輔導成績都很好，但市府追求的不是數字成績，而是確保市民都能獲得妥善照顧；這些成果不僅展現市府對弱勢族群的用心，也呼籲社會大眾以更多理解與關懷支持身心障礙朋友。如果市民希望回饋社會，也可透過市府管道參與志願服務或相關計畫，在政府監督與完整制度下，共同打造更溫暖的支持網絡。

盧秀燕指出，台中市是6都唯一提供免費復康巴士的城市，市府投入近300輛免費復康巴士，每年服務約90萬人次，投入龐大預算鼓勵身心障礙朋友走出家門、參與社會、接受關懷，並在醫療、復健上更便利。

中秋節快到了，盧秀燕說，最近大家都說她是「帶貨女王」，現在她要帶貨中秋送禮首選，就是身障團體及庇護工場的優良產品，市府社會局也有產品型錄，都是身障團體或庇護團體製作的，經過政府輔導及審核，品質特別有保障，售價合理，產品多元，不僅限於月餅，歡迎市民踴躍選購。