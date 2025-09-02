到集集Long Stay發5000藏貓膩 疑與2026大選有關...鎮長否認這樣說

南投集集以鐵道觀光聞名，但前年全鎮人口跌破萬人，公所啟動Long Stay專案，明年5月底前遷設籍到集集且8月底仍在籍，每人發5000元，盼吸引國人移居。地方議論疑與明年大選有關；鎮長吳大村表示，確實想增加人口，但與選舉無關。

集集鎮早年因樟腦產業蓬勃，又是鐵道交通樞紐，為地方重要據點，人口數破萬；但受少子化、人口外流影響，人口逐年遞減，因此在2023年5月全鎮跌破萬人，上月底統計剩9593人，為重回萬人大關，公所昨宣布啟動「Long Stay移居專案」。

而「集集Long Stay－移居集集（籍）送好禮專案」，今年9月起至明年5月31日期間自外地遷入或初設戶籍於集集，且明年8月31日仍在籍，每人發5000元設籍禮金；若今年底前完成設籍還可參加抽獎，有電動機車、腳踏車及家電等獎品。

但地方議論，該集集Long Stay移居專案，疑與2026年地方選舉有關，因全鎮人口若未超過一萬人，屆時當地鎮民代表席次將一口氣少4人，從目前的11席降至7席，公所及鎮代會多少仍想維持席次，全鎮人口數必須重新站回萬人大關。

南投縣選舉委員會表示，根據地方制度法，全鎮人口在1萬人以下，鎮民代表總額不得超過7人；5萬人以下，不得超過11人。人口數計算則依選罷法，以選舉投票之月前第6個月月底戶籍統計的人口數為準，而地方選舉通常落在11月。