大里掩埋場遠眺可見半山腰裸置垃圾 綠議員憂惡夢

民進黨台中議會黨團今天指出，大里掩埋場目前垃圾暫置量逾34萬噸，自快速道路上遠眺，就可看到半山腰裸露堆置垃圾；環保局表示，加速焚化廠汰舊換新，提升去化量能。

民進黨台中市議會黨團今天召開記者會，總召王立任指出，大里掩埋場中的垃圾量已嚴重超載，市長盧秀燕上任後不願處理，如今台中市境內掩埋場即將全數達到滿載，市府規劃2042年才有可能全數清運完成，台中市民被迫承受長達18年垃圾惡夢。

他指出，從民眾提供的現場畫面可看到大里掩埋場垃圾嚴重堆積，直接暴露陽光下，未依規定覆土，須等延宕多年的文山焚化廠汰舊換新工程完工後，才有可能在2042年清運完成。

市議員林德宇說，大里掩埋場在2017年垃圾暫置量是1309噸、2018年是7082噸，2019年盧秀燕上任市長第一年來到3萬7000多噸，盧秀燕上任6年多，目前已暫置逾34萬噸；從74號快速道路上遠眺大里山區，可看見露天裸露掩埋場現況，相當突兀。

議員張芬郁也提到，依據環保局估算，在文山焚化爐興建期間，大里掩埋場每年增加7萬噸，最高會達到84萬噸；李天生、蔡耀頡、謝家宜都認為，大里掩埋場6年內堆積三十幾萬噸，成為大里唯一一座山，市府用掩蓋、暫存等名詞掩飾，欺騙民眾。

台中市環保局透過文字稿回覆，大里掩埋場並無滿載情形，依規作為焚化廠年度歲修時，垃圾暫時調度去化的替代管道之一；當焚化爐歲修結束後，即可將掩埋場中垃圾運回焚燒，有進有出。

環保局說明，文山焚化廠汰舊換新招商在8月25日截標，共3家廠商投標，預期2029年文山焚化廠可完成首座新爐建造，提升處理效率；另外，也透過加強廚餘回收、樹枝堆肥及破袋檢查等措施，使2024年度垃圾焚化缺口較2023年每天234噸減少至208噸，並持續與外縣市合作，將大里掩埋場垃圾回運焚化廠去化。