台中國際動漫博覽會13日登場 日聲優松本梨香獻唱

2025台中國際動漫博覽會，將於13日至21日在台中市政府惠中樓舉辦；中市府新聞局今天公布，今年邀請日本聲優兼歌手松本梨香獻唱，也是動漫「寶可夢」主角小智的聲優。

台中市新聞局說明，2025台中國際動漫博覽會將於13日至21日在台中市政府惠中樓舉辦，今年以「漫想傳說」為主題，打造9天不間斷動漫盛典。

新聞局公布今年2大重磅活動，包括20日舉行的「動漫音樂會」，特別邀請日本殿堂級聲優兼歌手松本梨香首度來到台中，松本梨香是「寶可夢」主角「小智」的聲優，也是初代主題曲「目標是神奇寶貝大師」的原唱者，將在台中現場重現跨世代經典歌聲。

還有14日的「國際名人講座」，新聞局表示，這場講座邀請日本動畫導演吉平直弘與作曲家片山修志同台分享創作心法，讓觀眾深入體驗影像與音樂交織饗宴。

台中市新聞局長欒治誼表示，寶可夢是跨世代動漫傳奇，陪伴無數粉絲一路成長，更從動畫延伸到漫畫、電影、遊戲與公仔，魅力歷久不衰。

欒治誼說，今年台中漫博特別邀請「寶可夢」主角小智的聲優兼主題曲演唱者松本梨香來台獻唱，松本梨香也曾為「假面騎士龍騎」、「遊戲王」等作品獻唱；20日晚間，將帶來多首跨世代動漫經典金曲，與粉絲一同重溫春春記憶，感受熱血與感動交織現場魅力。

新聞局補充，今年台中漫博除展出台灣原創漫畫與在地模型，現場更規劃閱讀區、動漫市集、偶像舞台及名人講座，打造最具沉浸感的動漫嘉年華，歡迎漫迷們踴躍參與，現場更設有專屬紀念品兌換活動，展覽期間只要身著角色扮演（Cosplay）服裝，即可至服務台領取專屬紀念品。