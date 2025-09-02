急丟褲子差點失7千！彰化和美清潔隊連夜留車、動員尋回
彰化縣和美鎮一名年輕女子晚間7點多驚慌地趕到和美清潔隊，焦急表示自己不慎將裝有現金的舊褲子，連同其他垃圾一併投入垃圾車內，由於褲子口袋裡還放著現金7000元，她擔心財物隨著垃圾處理過程遺失殆盡，因此急切尋求清潔隊員協助。
和美清潔隊長葉木樹說，考量當時天色已暗，夜間翻找不僅不便，也增加遺漏或造成危險的可能性，先指示該路線垃圾車當晚暫停傾倒垃圾到儲坑，並安排將車輛留置至隔日白天，再由人員協助尋找。
今天上午女子又立即趕到，和美清潔隊即刻動員數十名同仁齊心協力展開搜尋行動，現場隊員分工合作，有人協助將垃圾傾倒分類，有人耐心一袋一袋翻找，還要忍受垃圾的氣味；歷經大約一小時，終於在垃圾車內發現該名民眾誤丟的褲子，並成功在褲子口袋中找回7000元現金。
見到失而復得的財物，女子感動不已，連連向在場清潔隊員道謝，強調不只是錢找回來，更讓他深刻體會到清潔隊員們的熱心服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言