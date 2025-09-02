急丟褲子差點失7千！彰化和美清潔隊連夜留車、動員尋回

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化和美一名女子將7千元現金放進褲子丟進垃圾車，事後想起來向清潔隊求助，找到失而復得的褲子和現金露出笑容。圖／和美清潔隊提供
彰化和美一名女子將7千元現金放進褲子丟進垃圾車，事後想起來向清潔隊求助，找到失而復得的褲子和現金露出笑容。圖／和美清潔隊提供

彰化縣和美鎮一名年輕女子晚間7點多驚慌地趕到和美清潔隊，焦急表示自己不慎將裝有現金的舊褲子，連同其他垃圾一併投入垃圾車內，由於褲子口袋裡還放著現金7000元，她擔心財物隨著垃圾處理過程遺失殆盡，因此急切尋求清潔隊員協助。

和美清潔隊長葉木樹說，考量當時天色已暗，夜間翻找不僅不便，也增加遺漏或造成危險的可能性，先指示該路線垃圾車當晚暫停傾倒垃圾到儲坑，並安排將車輛留置至隔日白天，再由人員協助尋找。

今天上午女子又立即趕到，和美清潔隊即刻動員數十名同仁齊心協力展開搜尋行動，現場隊員分工合作，有人協助將垃圾傾倒分類，有人耐心一袋一袋翻找，還要忍受垃圾的氣味；歷經大約一小時，終於在垃圾車內發現該名民眾誤丟的褲子，並成功在褲子口袋中找回7000元現金。

見到失而復得的財物，女子感動不已，連連向在場清潔隊員道謝，強調不只是錢找回來，更讓他深刻體會到清潔隊員們的熱心服務。

彰化和美一名女子將7千元現金放進褲子丟進垃圾車，事後想起來向清潔隊求助。圖／和美清潔隊提供
彰化和美一名女子將7千元現金放進褲子丟進垃圾車，事後想起來向清潔隊求助。圖／和美清潔隊提供
彰化和美一名女子將7千元現金放進褲子丟進垃圾車，事後想起來向清潔隊求助，清潔隊人員今天協助協尋。圖／和美清潔隊提供
彰化和美一名女子將7千元現金放進褲子丟進垃圾車，事後想起來向清潔隊求助，清潔隊人員今天協助協尋。圖／和美清潔隊提供
彰化和美一名女子將7千元現金放進褲子丟進垃圾車，事後想起來向清潔隊求助，清潔隊人員今天協助協尋。圖／和美清潔隊提供
彰化和美一名女子將7千元現金放進褲子丟進垃圾車，事後想起來向清潔隊求助，清潔隊人員今天協助協尋。圖／和美清潔隊提供

