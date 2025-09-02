議員籲優惠比照花博 市府：台中海洋館非短期展覽

快訊

中央社／ 台中2日電

台中海洋館8月下旬起試營運。市議員周永鴻今天呼籲，市府比照台中花博政策，台中市民憑身分證可不限次數免費參觀；市府表示，花博屬短期展覽，與長期營運的台中海洋館不同。

歷經3名市長推動，耗時14年，總經費高達新台幣13億元的台中海洋館，8月21日正式對外營運；館內設備「全台首創室內濕地體驗區」及「全台首創開放式展示」，吸引民眾前往觀賞遊憩。

民進黨議員周永鴻今天在議會提案，呼籲市府比照市長盧秀燕任期初期對「台中花博」政策，讓台中市民憑身分證即可不限次數免費參觀台中海洋館，以回饋市民納稅錢，並推廣這座重大建設。

周永鴻指出，台中海洋館興建經費主要來自市民稅金；他強調，既然市民是出資者，理應優先享有免費參觀權利。他並主張，此舉能讓市民感受到市政建設實質回饋，也能鼓勵更多市民親近海洋教育。

周永鴻建議，免費參觀對象應僅限台中市民，而外縣市及外籍遊客仍維持收費，如此既能保障市民權益，也能確保營運經費來源，讓海洋館永續經營。

對此，台中市政府觀旅局透過文字稿回應，花博活動屬短期展覽，與長期營運的台中海洋館不同，海洋館營運期至少至民國132年，市府投入經費9.2億元，OT營運廠商實際投資金額已超過5億元，雙方共同致力建立永續經營的公共設施。

為確保設施維護、專業經營與服務品質，海洋館採行「使用者付費」模式，與各地運動中心經營模式相同，藉此維持長期營運所需財務穩健與專業管理，未來也將持續檢討票價政策與營運情形，兼顧市民權益與場館永續發展。

相關新聞

急丟褲子差點失7千！彰化和美清潔隊連夜留車、動員尋回

彰化縣和美鎮一名年輕女子晚間7點多驚慌地趕到和美清潔隊，焦急表示自己不慎將裝有現金的舊褲子，連同其他垃圾一併投入垃圾車內...

影／綠批台中大里掩埋場「垃圾山」禍留子孫 市府承諾加速焚化廠汰舊換新

台中市大里區的大里垃圾掩埋場是全台最大的垃圾暫置場所之一，截至去年底已暫置超過34萬噸垃圾。民進黨團批評，大里掩埋場現況...

開學症候群來襲！孩子喊肚痛、不想上學？醫教5招收心操

開學了，但仍有家長發現，孩子賴床、喊肚子痛、不想上學，可能出現「開學症候群」。衛福部台中醫院身心精神科主任章秉純說明，開...

新興寵物問題多 「丁滿」狐獴不列禁養名單引動保團體反對

近年新興寵物逃逸、走失的新聞躍然紙上，引起社會討論聲量，農業部邀請各縣市政府農業局處開會，提供新興寵物種類的飼養、殖繁、...

中市復康巴士六都唯一免費搭乘 每年服務90萬人次

台中市長盧秀燕今主持市政會議時指出，台中市是六都唯一提供免費復康巴士的城市，今年營運車輛達285輛，每年服務約90萬人次...

彰化39小時停水來襲 飲料店不賣珍珠、運動館禁淋浴、圖書館空調限時

南投縣鳥嘴潭下游管線改接工程，彰化市、和美鎮約8萬多戶自來水用戶，明天凌晨起將面臨長達39小時的停水；雖有多家餐飲業者已...

