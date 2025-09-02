議員籲優惠比照花博 市府：台中海洋館非短期展覽

台中海洋館8月下旬起試營運。市議員周永鴻今天呼籲，市府比照台中花博政策，台中市民憑身分證可不限次數免費參觀；市府表示，花博屬短期展覽，與長期營運的台中海洋館不同。

歷經3名市長推動，耗時14年，總經費高達新台幣13億元的台中海洋館，8月21日正式對外營運；館內設備「全台首創室內濕地體驗區」及「全台首創開放式展示」，吸引民眾前往觀賞遊憩。

民進黨議員周永鴻今天在議會提案，呼籲市府比照市長盧秀燕任期初期對「台中花博」政策，讓台中市民憑身分證即可不限次數免費參觀台中海洋館，以回饋市民納稅錢，並推廣這座重大建設。

周永鴻指出，台中海洋館興建經費主要來自市民稅金；他強調，既然市民是出資者，理應優先享有免費參觀權利。他並主張，此舉能讓市民感受到市政建設實質回饋，也能鼓勵更多市民親近海洋教育。

周永鴻建議，免費參觀對象應僅限台中市民，而外縣市及外籍遊客仍維持收費，如此既能保障市民權益，也能確保營運經費來源，讓海洋館永續經營。

對此，台中市政府觀旅局透過文字稿回應，花博活動屬短期展覽，與長期營運的台中海洋館不同，海洋館營運期至少至民國132年，市府投入經費9.2億元，OT營運廠商實際投資金額已超過5億元，雙方共同致力建立永續經營的公共設施。

為確保設施維護、專業經營與服務品質，海洋館採行「使用者付費」模式，與各地運動中心經營模式相同，藉此維持長期營運所需財務穩健與專業管理，未來也將持續檢討票價政策與營運情形，兼顧市民權益與場館永續發展。