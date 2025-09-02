快訊

傳黃仁勳快閃來台代川普施壓傳話？台積電澄清了

沖繩最西小島驚見「中央山脈」矗立海上 日網驚呼：台灣比想像還大

京華城辦公展誰拍板？彭振聲作證「柯文哲決行」：但我認為妥當

聽新聞
0:00 / 0:00

影／綠批台中大里掩埋場「垃圾山」禍留子孫 市府承諾加速焚化廠汰舊換新

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中大里垃圾掩埋場暫置垃圾超過34萬噸，宛如垃圾山，綠營批「禍留子孫」，環保局表示會加速文山焚化廠汰舊換新，預計2029年新爐完成投入使用。圖／民進黨台中市議會黨團提供
台中大里垃圾掩埋場暫置垃圾超過34萬噸，宛如垃圾山，綠營批「禍留子孫」，環保局表示會加速文山焚化廠汰舊換新，預計2029年新爐完成投入使用。圖／民進黨台中市議會黨團提供

台中市大里區的大里垃圾掩埋場是全台最大的垃圾暫置場所之一，截至去年底已暫置超過34萬噸垃圾。民進黨團批評，大里掩埋場現況形同「垃圾山」，竟要到2042年才能清除，禍留子孫；環保局回應，會加速文山焚化廠更新，預計2029年新爐建成，加速垃圾去化。

民進黨台中市議會黨團總召王立任指出，根據環境部數據，大里衛生掩埋場去年7月就已滿載，仍持續堆置，截至去年底超過34萬噸；他的團隊上周現場實拍，掩埋場宛如一座垃圾山，不管從哪個角度拍攝，都會看到滿坑滿谷的垃圾；台中市長盧秀燕口口聲聲「不選黨主席要留在家」，卻是把垃圾留在家。

王立任表示，台中市的垃圾總設計容量是499萬噸，不算已經超載的大里掩埋場，僅剩下2萬多噸容量，約0.5%，垃圾問題全國最嚴重，剩不到1年掩埋容量就會歸零；再次呼籲盧秀燕積極處理，文山焚化廠汰舊換新至今無任何進度，市府對公共工程不用心，受害的是台中市民。

民進黨團副總召張芬郁說，大里掩埋場1989年建成時僅做為文山焚化廠歲修的暫置場所，現在卻變成堆置垃圾的「毒瘤」；根據環保局數據，大里掩埋場到2032年還會增加48萬噸暫置量，總垃圾量達到驚人的82.8萬噸，要等文山焚化廠汰舊換新後逐年去化，2042年才會去化完畢。

民進黨議員李天生、林德宇、蔡耀頡、謝家宜痛批，盧秀燕上任後不斷在大里掩埋場堆置垃圾，第一年就增加3萬餘噸，到現在的34萬噸，大里唯一一座山就是這座垃圾山，還用「掩蓋、暫存」等話術欺騙市民，不僅破壞青翠的山坡地，更對不起屯區乃至全台中市民。

環保局回應，大里掩埋場有進有出，並無滿載，市府2023年起將掩埋場的垃圾運回焚化廠儲坑，環境部長彭啟明實地視察也認定處理妥善，未將大里掩埋場列入全國裸露垃圾檢討會議；暫置於掩埋場的垃圾，都會用焚化底渣再生粒料覆蓋除臭或覆網防散，確保周邊環境不受影響。

關於焚化廠汰舊換新進度，環保局表示，文山廠今年8月25日截標，共3家廠商投標，后里廠也有2家投標，目前正在審標，預計分別在今、明年決標，文山廠首座新爐2029年建成，將大幅提升處理效率，減少大里掩埋場的垃圾量；今年底前也將投入垃圾分篩打包、固體再生燃料等計畫，促進垃圾轉廢為能。

環保局說，除了增加垃圾去化速度，也持續從源頭減量，包含加強廚餘回收、樹枝堆肥與破袋檢查等等，2024年垃圾焚化缺口208噸，較2023年的234噸減少26噸，市府也會持續與外縣市合作，將大里掩埋場的垃圾回運到其他焚化廠去化。

民進黨台中市議員林德宇、王立任、張芬郁、李天生、謝家宜、蔡耀頡（左起）表示，台中市長盧秀燕上任後將大量垃圾推置大里掩埋場，破壞環境也對不起市民。記者陳敬丰／攝影
民進黨台中市議員林德宇、王立任、張芬郁、李天生、謝家宜、蔡耀頡（左起）表示，台中市長盧秀燕上任後將大量垃圾推置大里掩埋場，破壞環境也對不起市民。記者陳敬丰／攝影

環保局

延伸閱讀

郝龍斌當「吳伯雄2.0」？ 林思銘：對盧秀燕選總統是助益

從粉底液到防曬噴霧成「帶貨女王」 盧秀燕推薦「這些商品」讚CP值高

影／盧秀燕稱讚台中這條新完工橋 人工燕巢讓燕子有熟悉的家

盧秀燕盼依財劃法撥補預算 政院：須討論事權分配

相關新聞

急丟褲子差點失7千！彰化和美清潔隊連夜留車、動員尋回

彰化縣和美鎮一名年輕女子晚間7點多驚慌地趕到和美清潔隊，焦急表示自己不慎將裝有現金的舊褲子，連同其他垃圾一併投入垃圾車內...

影／綠批台中大里掩埋場「垃圾山」禍留子孫 市府承諾加速焚化廠汰舊換新

台中市大里區的大里垃圾掩埋場是全台最大的垃圾暫置場所之一，截至去年底已暫置超過34萬噸垃圾。民進黨團批評，大里掩埋場現況...

新興寵物問題多 「丁滿」狐獴不列禁養名單引動保團體反對

近年新興寵物逃逸、走失的新聞躍然紙上，引起社會討論聲量，農業部邀請各縣市政府農業局處開會，提供新興寵物種類的飼養、殖繁、...

中市復康巴士六都唯一免費搭乘 每年服務90萬人次

台中市長盧秀燕今主持市政會議時指出，台中市是六都唯一提供免費復康巴士的城市，今年營運車輛達285輛，每年服務約90萬人次...

彰化39小時停水來襲 飲料店不賣珍珠、運動館禁淋浴、圖書館空調限時

南投縣鳥嘴潭下游管線改接工程，彰化市、和美鎮約8萬多戶自來水用戶，明天凌晨起將面臨長達39小時的停水；雖有多家餐飲業者已...

民代提案台中海洋館市民不限次數免費參觀 中市觀旅局回應

台中市議員周永鴻今天在議會提案，呼籲中市府應比照市長盧秀燕任期初期對「台中花博」的政策，讓台中市民憑身分證即可不限次數免...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。