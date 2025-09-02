影／綠批台中大里掩埋場「垃圾山」禍留子孫 市府承諾加速焚化廠汰舊換新

台中市大里區的大里垃圾掩埋場是全台最大的垃圾暫置場所之一，截至去年底已暫置超過34萬噸垃圾。民進黨團批評，大里掩埋場現況形同「垃圾山」，竟要到2042年才能清除，禍留子孫；環保局回應，會加速文山焚化廠更新，預計2029年新爐建成，加速垃圾去化。

民進黨台中市議會黨團總召王立任指出，根據環境部數據，大里衛生掩埋場去年7月就已滿載，仍持續堆置，截至去年底超過34萬噸；他的團隊上周現場實拍，掩埋場宛如一座垃圾山，不管從哪個角度拍攝，都會看到滿坑滿谷的垃圾；台中市長盧秀燕口口聲聲「不選黨主席要留在家」，卻是把垃圾留在家。

王立任表示，台中市的垃圾總設計容量是499萬噸，不算已經超載的大里掩埋場，僅剩下2萬多噸容量，約0.5%，垃圾問題全國最嚴重，剩不到1年掩埋容量就會歸零；再次呼籲盧秀燕積極處理，文山焚化廠汰舊換新至今無任何進度，市府對公共工程不用心，受害的是台中市民。

民進黨團副總召張芬郁說，大里掩埋場1989年建成時僅做為文山焚化廠歲修的暫置場所，現在卻變成堆置垃圾的「毒瘤」；根據環保局數據，大里掩埋場到2032年還會增加48萬噸暫置量，總垃圾量達到驚人的82.8萬噸，要等文山焚化廠汰舊換新後逐年去化，2042年才會去化完畢。

民進黨議員李天生、林德宇、蔡耀頡、謝家宜痛批，盧秀燕上任後不斷在大里掩埋場堆置垃圾，第一年就增加3萬餘噸，到現在的34萬噸，大里唯一一座山就是這座垃圾山，還用「掩蓋、暫存」等話術欺騙市民，不僅破壞青翠的山坡地，更對不起屯區乃至全台中市民。

環保局回應，大里掩埋場有進有出，並無滿載，市府2023年起將掩埋場的垃圾運回焚化廠儲坑，環境部長彭啟明實地視察也認定處理妥善，未將大里掩埋場列入全國裸露垃圾檢討會議；暫置於掩埋場的垃圾，都會用焚化底渣再生粒料覆蓋除臭或覆網防散，確保周邊環境不受影響。

關於焚化廠汰舊換新進度，環保局表示，文山廠今年8月25日截標，共3家廠商投標，后里廠也有2家投標，目前正在審標，預計分別在今、明年決標，文山廠首座新爐2029年建成，將大幅提升處理效率，減少大里掩埋場的垃圾量；今年底前也將投入垃圾分篩打包、固體再生燃料等計畫，促進垃圾轉廢為能。