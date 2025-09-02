彰化39小時停水來襲 飲料店不賣珍珠、運動館禁淋浴、圖書館空調限時

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市將停水，有飲料店提供節能菜單飲品因應。圖／翻攝網路
彰化市將停水，有飲料店提供節能菜單飲品因應。圖／翻攝網路

南投縣鳥嘴潭下游管線改接工程，彰化市、和美鎮約8萬多戶自來水用戶，明天凌晨起將面臨長達39小時的停水；雖有多家餐飲業者已宣布明後天休息，但也有店家照常營業，有早餐店內用以免洗餐具因應，連鎖飲料店也推出節能菜單飲品。

彰化市洗車場黃姓業者指出，以往一天可以洗到20台車，但停水以兩個水塔供應水，頂多洗個5、6台，收入受到影響，但幸好時間還不算長；彰北運動中心也在這兩天不提供淋浴。

連鎖飲料店用水量較多，有的選擇直接休息，但也有業者推出節能菜單飲品，業者指出，當天不提供珍珠，主要珍珠須要用大量水冷卻，另也不提供平時銷售較不好的品項，以節約用水。

此外，彰化市圖書館因應停水中央空調採分時開啟，主要考量圖書館中央空調為冷卻式水塔，須耗費較多水量降溫，手動儲水量有限，為兼顧館內清潔工作、飲水機、廁所及洗手台所需用水，所以在停水期間，中央空調採分時開啟，未有空調時段以分離式冷氣與循環扇因應。

自來水公司第十一區管理處這幾天已設置了46處臨時供水站，彰化市公所也另外加設3處，總計49處供水站全面應戰；但今天白天才會陸續出動水車，將供水站的大水桶加滿，水質也須經過檢測，合格後才會供應給民眾；建議在傍晚以後較取得到水。

第十一區管理處長郭家憲表示，停水期間會調派5輛水車巡迴各個供水站，確保水源充足，民眾在停水前，最好提早於停水前6小時完成儲水，以備不時之需。

南投縣鳥嘴潭下游管線改接工程，彰化市、和美鎮約8萬多戶自來水用戶，明天凌晨起將面臨長達39小時的停水，水公司供水站已放置好。記者林敬家／攝影
南投縣鳥嘴潭下游管線改接工程，彰化市、和美鎮約8萬多戶自來水用戶，明天凌晨起將面臨長達39小時的停水，水公司供水站已放置好。記者林敬家／攝影

停水 彰化

