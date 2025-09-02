快訊

問卷好禮加碼！「udn飼主聲音大調查」再抽7-ELEVEN 百元購物金100份

馬桶黑一圈、尿垢刷不掉？內行網友推便宜1物：一晚見效

父親病重離世「老貓1小時後跟著走」 家屬淚崩：牠怕爸1個人路上寂寞

聽新聞
0:00 / 0:00

民代提案台中海洋館市民不限次數免費參觀 中市觀旅局回應

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中海洋館現已開幕，建築外觀有特色，館內有水族生物與光影投射等內容可觀賞。記者游振昇／攝影
台中海洋館現已開幕，建築外觀有特色，館內有水族生物與光影投射等內容可觀賞。記者游振昇／攝影

台中市議員周永鴻今天在議會提案，呼籲中市府應比照市長盧秀燕任期初期對「台中花博」的政策，讓台中市民憑身分證即可不限次數免費參觀台中海洋館。台中市觀旅局表示，為確保設施維護、專業經營與服務品質，海洋館採「使用者付費」模式，藉此維持長期營運所需的財務穩健與專業管理，未來將持續檢討票價政策與營運情形，兼顧市民權益與場館的永續發展。

台中海洋館上月21日開幕，目前試營運期間，門票8折優惠，全票原價500元，票價引起熱議；市議員周永鴻表示，台中海洋館的興建經費高達新台幣13億元，主要來自全體市民的稅金。他說既然市民是出資者，理應優先享有免費參觀的權利。

台中市觀旅局表示，「台中海洋館」如同「基隆國立海洋科技博物館」及「屏東國立海洋生物博物館」，均依「促進民間參與公共建設法」委外OT廠商營運，採行「使用者付費」模式經營。關於票種與票價之訂定，由OT廠商綜合考量市場行情、消費者物價指數、服務品質，並依財務計畫預估營收與成本、分析市場資料及變化等因素，提出相應之收費機制，據以執行。

觀旅局說，花博活動屬於短期性展覽，性質與長期營運的台中海洋館不同，海洋館營運期至少至民國132年，市府投入經費9.2億元，OT營運廠商承諾投資金額3.8億元，實際投資金額已投入5億元以上，顯示雙方共同致力於建立永續經營的公共設施。

為確保設施維護、專業經營與服務品質，海洋館採行「使用者付費」模式，與各地運動中心的經營模式相同，藉此維持長期營運所需的財務穩健與專業管理。觀旅局表示，未來將持續檢討票價政策與營運情形，兼顧市民權益與場館的永續發展。

周永鴻在提案中重申盧秀燕市長當年的理念，認為海洋館作為一項屬於全體市民的公共建設，市府也應比照辦理。他主張，此舉不僅能讓市民感受到市政建設的實質回饋，也能鼓勵更多市民親近海洋教育。

周永鴻建議，免費參觀對象應僅限台中市民，而外縣市及外籍遊客仍維持收費。他表示，這既能保障市民權益，也能確保營運經費來源，讓海洋館能永續經營。

台中海洋館現已開幕，建築外觀有特色，館內有水族生物與光影投射等內容可觀賞。記者游振昇／攝影
台中海洋館現已開幕，建築外觀有特色，館內有水族生物與光影投射等內容可觀賞。記者游振昇／攝影

海洋館 台中市

延伸閱讀

從粉底液到防曬噴霧成「帶貨女王」 盧秀燕推薦「這些商品」讚CP值高

影／盧秀燕稱讚台中這條新完工橋 人工燕巢讓燕子有熟悉的家

盧秀燕盼依財劃法撥補預算 政院：須討論事權分配

純屬巧合？盧秀燕、郝龍斌同日曬「伯公」吳伯雄合照 掀政壇熱議

相關新聞

從粉底液到防曬噴霧成「帶貨女王」 盧秀燕推薦「這些商品」讚CP值高

台中市長盧秀燕日前勘災妝容完整，被起底使用的粉底液爆紅，罷免時陪藍委車掃拿出防曬噴霧噴灑，也引發話題，被封為「帶貨女王」...

影／盧秀燕稱讚台中這條新完工橋 人工燕巢讓燕子有熟悉的家

台中市政府斥資10億元推動「東勢區埤豐橋改建工程」昨天完工通車，市長盧秀燕主持通車祈福典禮，說明這是一條有生態保護的橋，...

民代提案台中海洋館市民不限次數免費參觀 中市觀旅局回應

台中市議員周永鴻今天在議會提案，呼籲中市府應比照市長盧秀燕任期初期對「台中花博」的政策，讓台中市民憑身分證即可不限次數免...

前台中縣豐原市長張溢城政壇退休 新社農耕生活獲健康快樂

前台中縣豐原市長張溢城15年前從政壇退休後，在新社山區務農，種花賣苗木，農耕生活讓他獲得健康和快樂，他說現在回想從政生涯...

台中市民廣場先移樹後公告 挨批黑箱

台中市民廣場毗鄰草悟道，是市區最具代表性的休閒景點之一，市府卻在上月28日無預警移除整排17棵路樹，引發居民表達不滿，多...

新聞眼／砍樹風波 小心成市政滿意度破口

兩波反罷免大成功後，台中市長盧秀燕一句「媽媽會留在家」，斷絕各界勸進選黨主席的聲浪。盧秀燕政治判斷向來精準，對台中市政成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。