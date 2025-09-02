民代提案台中海洋館市民不限次數免費參觀 中市觀旅局回應

台中市議員周永鴻今天在議會提案，呼籲中市府應比照市長盧秀燕任期初期對「台中花博」的政策，讓台中市民憑身分證即可不限次數免費參觀台中海洋館。台中市觀旅局表示，為確保設施維護、專業經營與服務品質，海洋館採「使用者付費」模式，藉此維持長期營運所需的財務穩健與專業管理，未來將持續檢討票價政策與營運情形，兼顧市民權益與場館的永續發展。

台中海洋館上月21日開幕，目前試營運期間，門票8折優惠，全票原價500元，票價引起熱議；市議員周永鴻表示，台中海洋館的興建經費高達新台幣13億元，主要來自全體市民的稅金。他說既然市民是出資者，理應優先享有免費參觀的權利。

台中市觀旅局表示，「台中海洋館」如同「基隆國立海洋科技博物館」及「屏東國立海洋生物博物館」，均依「促進民間參與公共建設法」委外OT廠商營運，採行「使用者付費」模式經營。關於票種與票價之訂定，由OT廠商綜合考量市場行情、消費者物價指數、服務品質，並依財務計畫預估營收與成本、分析市場資料及變化等因素，提出相應之收費機制，據以執行。

觀旅局說，花博活動屬於短期性展覽，性質與長期營運的台中海洋館不同，海洋館營運期至少至民國132年，市府投入經費9.2億元，OT營運廠商承諾投資金額3.8億元，實際投資金額已投入5億元以上，顯示雙方共同致力於建立永續經營的公共設施。

為確保設施維護、專業經營與服務品質，海洋館採行「使用者付費」模式，與各地運動中心的經營模式相同，藉此維持長期營運所需的財務穩健與專業管理。觀旅局表示，未來將持續檢討票價政策與營運情形，兼顧市民權益與場館的永續發展。

周永鴻在提案中重申盧秀燕市長當年的理念，認為海洋館作為一項屬於全體市民的公共建設，市府也應比照辦理。他主張，此舉不僅能讓市民感受到市政建設的實質回饋，也能鼓勵更多市民親近海洋教育。