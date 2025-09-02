從粉底液到防曬噴霧成「帶貨女王」 盧秀燕推薦「這些商品」讚CP值高

台中市長盧秀燕日前勘災妝容完整，被起底使用的粉底液爆紅，罷免時陪藍委車掃拿出防曬噴霧噴灑，也引發話題，被封為「帶貨女王」。中秋將近，盧秀燕今主持市政會議，推薦台中市身障團體的中秋產品；她說，這些產品品質有保障，且價格合理、CP值超高，展現她「帶貨女王」魅力。

盧秀燕日前勘災時保持完整妝容，使用的粉底液引發關注，也讓這款粉底液爆紅，不少女性紛紛下單購買，引發「粉底液之亂」。在大罷免輔選時，盧秀燕請假為藍委站台車掃，再拿出防曬噴霧噴灑，為顏寬恒、韓國瑜、江啟臣及自己噴得滿頭、滿臉，再度引話題。

盧秀燕今主持市政會議，笑說最近被媒體稱為「帶貨女王」，帶貨有點成功，今天就要帶貨一下，推薦台中身障團體的優良產品。

盧秀燕說，現今過節氣氛與形式不同，中秋禮盒不侷限月餅，也可送濾掛式咖啡與各式清潔用品，她自己就有再用身障團體做的洗碗精，很好用。這些產品由市府審核，品質有保障，且價格合理，CP值超高，歡迎民眾多多採購。

盧秀燕也讚嘆身障團體的服務，包括區域清潔、油漆粉刷、破掉紗門維修、除草打蠟，更有安裝濾心、燈具更換、自來水管線維修等服務，呼籲給身障朋友機會，中秋也可送朋友居家清潔打掃服務。