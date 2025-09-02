快訊

問卷好禮加碼！「udn飼主聲音大調查」再抽7-ELEVEN 百元購物金100份

馬桶黑一圈、尿垢刷不掉？內行網友推便宜1物：一晚見效

父親病重離世「老貓1小時後跟著走」 家屬淚崩：牠怕爸1個人路上寂寞

聽新聞
0:00 / 0:00

影／盧秀燕稱讚台中這條新完工橋 人工燕巢讓燕子有熟悉的家

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
為完善台中東勢、豐原、石岡、后里地區交通路網，提升通行安全與效率，台中市政府斥資10億元推動「東勢區埤豐橋改建工程」，昨天完工通車，市長盧秀燕主持通車祈福典禮。記者游振昇／攝影
為完善台中東勢、豐原、石岡、后里地區交通路網，提升通行安全與效率，台中市政府斥資10億元推動「東勢區埤豐橋改建工程」，昨天完工通車，市長盧秀燕主持通車祈福典禮。記者游振昇／攝影

台中市政府斥資10億元推動「東勢區埤豐橋改建工程」昨天完工通車，市長盧秀燕主持通車祈福典禮，說明這是一條有生態保護的橋，她簡報時指著圖片中的燕巢說，這條舊橋本有燕子和燕巢，施工時設人工燕巢讓燕子有家，有熟悉的家，生態保護觀念讓人感動。

台中市長盧秀燕昨天指著簡報圖片說，這條橋本有燕子和燕巢，盧秀「燕」的燕子，人工燕巢讓燕子就有家，熟悉的家，這是一條有動保，保護生態的一條橋。

台中市建設局說明，埤豐橋新橋施工前，在舊橋下方發現小雨燕築巢，為保護燕子，施工時在原地點周邊設置人工巢，讓燕子可以搬家繼續安心住。

為完善台中東勢、豐原、石岡、后里地區交通路網，提升通行安全與效率，台中市政府斥資10億元推動「東勢區埤豐橋改建工程」，昨天完工通車，市長盧秀燕主持通車祈福典禮說，新橋對台中山城經濟觀光有助益，是條安全通行道路，4處景觀平台可提供民眾休憩，兼具功能與美感。

盧秀燕說，埤豐橋周邊生態豐富，施工中特別重視生態調查與保護，包括在便橋下設置人工燕巢、觀察到小雨燕活動，並記錄到15種鳥類如台灣畫眉，大甲溪中也有台灣鬚鱲、石𩼧、沼蝦等多樣水生物種。歡迎大家來欣賞夕陽，也能觀察豐富自然生態。

台中市建設局長陳大田說明，埤豐橋新橋全長383公尺，橋寬由10公尺拓寬至12公尺，採雙脊背鋼橋設計，大跨距鋼橋橫越車籠埔斷層與大甲溪深槽區，大幅減少河道落墩數，提升防洪安全與橋梁穩定性。新橋也融入地方農產意象與夜間照明設計，營造地方特色亮點，更規劃4處景觀平台可提供民眾休憩，兼具功能與美感。

為完善台中東勢、豐原、石岡、后里地區交通路網，提升通行安全與效率，台中市政府斥資10億元推動「東勢區埤豐橋改建工程」，昨天完工通車，市長盧秀燕主持通車祈福典禮，也說明這是一條有生態保護的橋。記者游振昇／攝影
為完善台中東勢、豐原、石岡、后里地區交通路網，提升通行安全與效率，台中市政府斥資10億元推動「東勢區埤豐橋改建工程」，昨天完工通車，市長盧秀燕主持通車祈福典禮，也說明這是一條有生態保護的橋。記者游振昇／攝影

燕子 盧秀燕

延伸閱讀

盧秀燕盼依財劃法撥補預算 政院：須討論事權分配

純屬巧合？盧秀燕、郝龍斌同日曬「伯公」吳伯雄合照 掀政壇熱議

豐原國民暨兒童運動中心今天開幕 盧秀燕與張泰山同歡

影／台中東勢埤豐橋改建今通車 盧秀燕：新橋安全兼顧景觀

相關新聞

從粉底液到防曬噴霧成「帶貨女王」 盧秀燕推薦「這些商品」讚CP值高

台中市長盧秀燕日前勘災妝容完整，被起底使用的粉底液爆紅，罷免時陪藍委車掃拿出防曬噴霧噴灑，也引發話題，被封為「帶貨女王」...

影／盧秀燕稱讚台中這條新完工橋 人工燕巢讓燕子有熟悉的家

台中市政府斥資10億元推動「東勢區埤豐橋改建工程」昨天完工通車，市長盧秀燕主持通車祈福典禮，說明這是一條有生態保護的橋，...

民代提案台中海洋館市民不限次數免費參觀 中市觀旅局回應

台中市議員周永鴻今天在議會提案，呼籲中市府應比照市長盧秀燕任期初期對「台中花博」的政策，讓台中市民憑身分證即可不限次數免...

前台中縣豐原市長張溢城政壇退休 新社農耕生活獲健康快樂

前台中縣豐原市長張溢城15年前從政壇退休後，在新社山區務農，種花賣苗木，農耕生活讓他獲得健康和快樂，他說現在回想從政生涯...

台中市民廣場先移樹後公告 挨批黑箱

台中市民廣場毗鄰草悟道，是市區最具代表性的休閒景點之一，市府卻在上月28日無預警移除整排17棵路樹，引發居民表達不滿，多...

新聞眼／砍樹風波 小心成市政滿意度破口

兩波反罷免大成功後，台中市長盧秀燕一句「媽媽會留在家」，斷絕各界勸進選黨主席的聲浪。盧秀燕政治判斷向來精準，對台中市政成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。