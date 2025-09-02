影／盧秀燕稱讚台中這條新完工橋 人工燕巢讓燕子有熟悉的家

台中市政府斥資10億元推動「東勢區埤豐橋改建工程」昨天完工通車，市長盧秀燕主持通車祈福典禮，說明這是一條有生態保護的橋，她簡報時指著圖片中的燕巢說，這條舊橋本有燕子和燕巢，施工時設人工燕巢讓燕子有家，有熟悉的家，生態保護觀念讓人感動。

台中市長盧秀燕昨天指著簡報圖片說，這條橋本有燕子和燕巢，盧秀「燕」的燕子，人工燕巢讓燕子就有家，熟悉的家，這是一條有動保，保護生態的一條橋。

台中市建設局說明，埤豐橋新橋施工前，在舊橋下方發現小雨燕築巢，為保護燕子，施工時在原地點周邊設置人工巢，讓燕子可以搬家繼續安心住。

為完善台中東勢、豐原、石岡、后里地區交通路網，提升通行安全與效率，台中市政府斥資10億元推動「東勢區埤豐橋改建工程」，昨天完工通車，市長盧秀燕主持通車祈福典禮說，新橋對台中山城經濟觀光有助益，是條安全通行道路，4處景觀平台可提供民眾休憩，兼具功能與美感。

盧秀燕說，埤豐橋周邊生態豐富，施工中特別重視生態調查與保護，包括在便橋下設置人工燕巢、觀察到小雨燕活動，並記錄到15種鳥類如台灣畫眉，大甲溪中也有台灣鬚鱲、石𩼧、沼蝦等多樣水生物種。歡迎大家來欣賞夕陽，也能觀察豐富自然生態。