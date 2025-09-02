前台中縣豐原市長張溢城政壇退休 新社農耕生活獲健康快樂

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
前台中縣豐原市長張溢城從政壇退休後，在新社區農耕生活獲得健康快樂。記者游振昇／攝影
前台中縣豐原市長張溢城15年前從政壇退休後，在新社山區務農，種花賣苗木，農耕生活讓他獲得健康和快樂，他說現在回想從政生涯，有時會笑自己傻，選舉要花很多錢，從政後生活作息也不正常。

張溢城曾在台中縣市合併前任豐原市長，曾在豐原市辦過一次盛況空前的迪士尼燈會活動，讓豐原市區和花博園區擠滿人潮，遊客從豐原車站走到燈會區，沿路滿滿人龍，很多豐原人至今津津樂道。

2010年從政壇退休後，張溢城在台中市新社區開始農耕生活，在5公頃的農地上種茶花、桂花、楓樹等苗木，再賣到彰化田尾鄉，他說自己本是農家子弟，退休後從事農作一點也不違和，還可享健康正常的生活。

77歲的張溢城酒量好，個性不服輸，他從政時常喝太多，好友都勸他保重身體，他到山區工作後可以「閃」酒，不用天天醉，生活正常、身體健康。他不常回豐原，地方還傳出他已死亡，有次他在豐原街上，民眾遇見驚問他「你不是死了？」張溢城哭笑不得。

張溢城表示，民國80年金融風暴，銀行很多呆帳或被法拍的土地，當時他為幫朋友 ，買下新社崑山一塊法拍土地，921地震及72水災，山區道路崩塌，農地無路可走，他只好再買地開闢道路，陸續買了5公頃的農地，當時路不通，土地便宜，但整理山坡地的費用很高。

