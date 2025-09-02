聽新聞
開學日清晨 台中525公車脫班惹怨

聯合報／ 記者游振昇余采瀅／台中報導
昨天清晨，大雅往市區的525公車突取消2班，70名學生苦等，開學第一天就遲到。圖／台中市議員吳呈賢提供
昨天清晨，大雅往市區的525公車突取消2班，70名學生苦等，開學第一天就遲到。圖／台中市議員吳呈賢提供

台中市大雅地區通往市區的525公車，昨開學首日清晨發生大脫班。原訂6時25分、6時35分2班車次臨時取消，約70名學生準備搭車上學，苦等之下，臨時改騎YouBike或打電話請家人接送，不少人開學第一天就遲到，引發不滿。

負責營運的中鹿客運表示，因1輛公車臨時故障，加上1名駕駛昨晚臨時請假，導致早上調度不足，才出現2班脫班狀況，對影響乘客深感抱歉，將檢討並加強人力調度。

議員吳呈賢說，525公車是大雅學生前往市區就讀的重要路線，每逢清晨班次幾乎班班客滿，乘客大多是就讀台中一中、台中二中、台中女中及曉明女中等學校的學生。開學第一天出現2班車脫漏，學生被迫滯留站牌，「家長既無奈又氣憤」。

議員吳建德批評，民營公車每年獲市府高額補助，卻屢傳服務不佳等狀況，過去曾有駕駛飆車、拒載長者等事件，如今脫班變成常態，凸顯業者缺乏責任感，市府監督不力。

交通局證實，525路昨早確有2班漏班，已依規處分業者，並將事件納入年度公車評鑑，會影響業者補貼額度。交通局強調，已要求業者建立應變機制，妥善安排駕駛人力，確保尖峰時刻班次穩定發車，同時將持續透過自動稽核、不定期稽查及「秘密客」調查等方式加強監督。

