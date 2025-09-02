聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／砍樹風波 小心成市政滿意度破口

聯合報／ 本報記者洪敬浤

兩波反罷免大成功後，台中市長盧秀燕一句「媽媽會留在家」，斷絕各界勸進選黨主席的聲浪。盧秀燕政治判斷向來精準，對台中市政成績有目共睹，在2026交棒與2028更上層樓之際，近期「炎上」的市民廣場砍樹風波，小心成為對手攻擊的市政破口。

市民廣場面積約1.5公頃，由草地與綠樹構成，此處非台中最大片的綠地，但假日親子野餐、毛小孩放風、情侶散步談心，堪稱市民最繁華熱鬧的休閒去處；每年秋天的台中爵士音樂節在此舉行，更是全台愛樂者的年度盛事。

這塊草地早在2001年前市長胡志強參選時，發現現場黃沙滾滾，他當選後找專家把草地養活、養綠，每年只准許爵士音樂節在此舉行；這塊草地改變了城市的美學與風格，對台中人重要性不可言喻。

中市建設局並非率性砍樹，事先經過規畫，也通過台中市景觀委員會審議，擴大行人空間並非壞事，但一來未對外公告，難逃黑箱砍樹的批評；二來「先斬後奏」砍了樹遭抨擊後，才緊急補辦說明會。

市府對外宣稱達成共識，對照環團的抗議卻格外諷刺。當今國際城市中，最「昂貴」的景觀不是高聳建築物，而是有多少舒適宜人的綠地面積，綠色資源在城市中貢獻的自然生態價值，也成為城市競爭力的一環。

中市府在改造市民廣場景觀時，未思考與樹木並存，反而砍樹、移樹給人走，當綠樹遮蔭減少了，縱使人行道變寬，行走舒適度反而降低，這般設計根本是「倒退嚕」。

盧秀燕以「媽媽市長」打造出城市治理品牌，儼然已成為2028準參選人，市政表現必定被放大檢視。在台中市，「一塊草地可以改變一座城市」，小心砍倒幾棵行道樹，也可能逆轉「不敗女王」的施政滿意度。

延伸閱讀

純屬巧合？盧秀燕、郝龍斌同日曬「伯公」吳伯雄合照 掀政壇熱議

豐原國民暨兒童運動中心今天開幕 盧秀燕與張泰山同歡

影／台中東勢埤豐橋改建今通車 盧秀燕：新橋安全兼顧景觀

不甩少子化…台中人口逆勢成長6年蓋10校 2國小今啟用

相關新聞

台中市民廣場先移樹後公告 挨批黑箱

台中市民廣場毗鄰草悟道，是市區最具代表性的休閒景點之一，市府卻在上月28日無預警移除整排17棵路樹，引發居民表達不滿，多...

新聞眼／砍樹風波 小心成市政滿意度破口

兩波反罷免大成功後，台中市長盧秀燕一句「媽媽會留在家」，斷絕各界勸進選黨主席的聲浪。盧秀燕政治判斷向來精準，對台中市政成...

開學日清晨 台中525公車脫班惹怨

台中市大雅地區通往市區的525公車，昨開學首日清晨發生大脫班。原訂6時25分、6時35分2班車次臨時取消，約70名學生準...

過去兩年7200人次參與 今年半線台語說故事列車即將啟動

彰化縣「半線台語說故事列車—講古真趣味」邁入第3年，文化局今在縣立圖書館宣布，今年攜手全縣公立圖書館舉辦52場次巡迴活動...

開學日70名學生等無車！台中525公車脫班 交通局：已處分

台中市議員吳呈賢表示，今天開學首日台中市發生公車大脫班，大雅地區通往市區的525公車，原訂6點25分及6點35分兩班車突...

影／每人發5000元！南投鐵道小鎮強打Long Stay：歡迎移居

南投集集以鐵道觀光聞名，但受少子化、人口外流等影響，全鎮人口數跌破萬人且逐年遞減。公所啟動「Long Stay專案」自今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。