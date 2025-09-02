新聞眼／砍樹風波 小心成市政滿意度破口

兩波反罷免大成功後，台中市長盧秀燕一句「媽媽會留在家」，斷絕各界勸進選黨主席的聲浪。盧秀燕政治判斷向來精準，對台中市政成績有目共睹，在2026交棒與2028更上層樓之際，近期「炎上」的市民廣場砍樹風波，小心成為對手攻擊的市政破口。

市民廣場面積約1.5公頃，由草地與綠樹構成，此處非台中最大片的綠地，但假日親子野餐、毛小孩放風、情侶散步談心，堪稱市民最繁華熱鬧的休閒去處；每年秋天的台中爵士音樂節在此舉行，更是全台愛樂者的年度盛事。

這塊草地早在2001年前市長胡志強參選時，發現現場黃沙滾滾，他當選後找專家把草地養活、養綠，每年只准許爵士音樂節在此舉行；這塊草地改變了城市的美學與風格，對台中人重要性不可言喻。

中市建設局並非率性砍樹，事先經過規畫，也通過台中市景觀委員會審議，擴大行人空間並非壞事，但一來未對外公告，難逃黑箱砍樹的批評；二來「先斬後奏」砍了樹遭抨擊後，才緊急補辦說明會。

市府對外宣稱達成共識，對照環團的抗議卻格外諷刺。當今國際城市中，最「昂貴」的景觀不是高聳建築物，而是有多少舒適宜人的綠地面積，綠色資源在城市中貢獻的自然生態價值，也成為城市競爭力的一環。

中市府在改造市民廣場景觀時，未思考與樹木並存，反而砍樹、移樹給人走，當綠樹遮蔭減少了，縱使人行道變寬，行走舒適度反而降低，這般設計根本是「倒退嚕」。

盧秀燕以「媽媽市長」打造出城市治理品牌，儼然已成為2028準參選人，市政表現必定被放大檢視。在台中市，「一塊草地可以改變一座城市」，小心砍倒幾棵行道樹，也可能逆轉「不敗女王」的施政滿意度。