台中市民廣場先移樹後公告 挨批黑箱

台中市民廣場毗鄰草悟道，是市區最具代表性的休閒景點之一，市府卻在上月28日無預警移除整排17棵路樹，引發居民表達不滿，多個環團昨痛批市府事前未依法公告，事後才倉促開說明會，是「黑箱砍樹、公然違法」，要求懲處失職人員，並把樹種回來。

市民廣場不但是知名景點，在此舉辦的「台中爵士音樂節」更吸引百萬人次參加，大面積草坪逐漸成為野餐聖地。台中市陳姓市民質疑，「一棵長成這麼大，得要多久時間呀？」

台灣護樹協會理事長張美惠說，市府移樹前未通知里長、議員，也未告知關心的團體，移樹3天後才上網公告，事後補辦說明會「根本是掩耳盜鈴」。她批評市府傲慢不實，要求市長盧秀燕公開道歉，並交由政風室調查處分相關人員。

監督施政聯盟執行長許心欣指出，依規定，行道樹移植必須事前公告，但建設局卻先砍再補公告，已嚴重違法；市府對外說詞反覆，將「移植」當作粉飾用語，「實際上就是粗暴賜死」。

大地心環境關懷協會執行長徐宛鈴則批評，市府選在夏季高溫時施工，不僅直接推倒樹木，也未斷根或妥善包覆土球，幾乎等同判樹木死刑，做法過於草率。

市府指出，移植9棵樹木，另5棵因病蟲害嚴重而移除。將補種5棵台灣櫸木並優化周遭，將人流動線加寬，整體工程預計9月底前完成。

對此，建設局長陳大田回應，公益路側人行道原本僅兩公尺寬，路樹移植與大型活動無關，為改善人行動線、照明與無障礙環境，才決定辦理喬木移植。

陳大田表示，該計畫已經「景觀及植栽委員會」審議通過，但公告作業確實有疏漏，已要求養護工程處檢討並落實程序。他強調，市府將補植5棵台灣櫸木，並優化周邊公共空間，會持續傾聽民意。