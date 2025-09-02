聽新聞
台中高鐵特區塞 盼台74線增匝道

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
台中高鐵特區內的全國最大購物中心正興建中，地方憂心高鐵站區已常塞車，等到明年底完工後，周邊交通將動彈不得。本報資料照片
高鐵台中站是高鐵全線第2大站，周邊塞車嚴重，影響中彰投高鐵通勤族，地方憂心，高鐵特區全台最大購物中心明年底啟用後，交通恐癱瘓。台中市副市長黃國榮、民進黨立委何欣純昨不約而同向交通部長陳世凱爭取，盼增設台74線烏日匝道，陳說，他是台中人，會為大家努力。

高鐵台中站每天進出人次多達7萬多人，吸引台中、南投民眾來搭車，即使高鐵在彰化設站，但位於南彰地區，不少人還是開車到台中搭高鐵，高鐵特區交通嚴重堵塞，尖峰時段甚至回堵到台74線匝道，下匝道須排隊，進高鐵站更得大排長龍。

「D-ONE第一大天地」購物中心是全台最大的高鐵站區開發案，基地面積4.8萬坪，樓地板面積14萬坪，其中商場達9萬坪，力拚2026年底營運。從高鐵月台上即可看見工地現場，地方擔心，高鐵特區道路狹窄，未來購物商城開幕後，帶來大量人車，加上高鐵站原本的車潮，擔心成為另個七期百貨商圈，恐癱瘓交通。

台74線六順橋邊的大里東昇里路段南入匝道，昨天通車，陳世凱出席通車典禮。公路局表示，大里、太平開車族可減少2.6公里繞行距離，節省10分鐘車程；大里十九甲地區增設的「大里一北出匝道」，預計明年2月完工，可改善南台中交通。

通車典禮上，黃國榮表示，台74線高鐵台中站附近也牽涉到增設匝道，交通局正進行可行性評估，會盡快完成提報交通部，對烏日地區發展很重要，相信出身烏日的陳部長也一定會重視。

何欣純也說，南台中的交通路網還有交通瓶頸，包含台74線銜接國三、中投公路的交通問題，高鐵特區應增設台74線匝道，市府正在評估，未來亞洲最大的高鐵娛樂城開幕後，高鐵周邊交通肯定會大塞車，需要中央、地方一起努解決。

陳世凱說，他是台中人，肯定會支持，行政院長卓榮泰有交代，賴清德總統也有指示，台中市工商發展快，交通一定要便利，他上任後首分公文就是簽署補助台中市50億元預算，他會為大家努力。

