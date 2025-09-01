快訊

過去兩年7200人次參與 今年半線台語說故事列車即將啟動

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣「半線台語說故事列車—講古真趣味」巡迴活動即將展開，每場次限量送出DIY材料，有興趣的親子可洽詢當地鄉鎮市圖書館。圖／文化局提供
彰化縣「半線台語說故事列車—講古真趣味」巡迴活動即將展開，每場次限量送出DIY材料，有興趣的親子可洽詢當地鄉鎮市圖書館。圖／文化局提供

彰化縣「半線台語說故事列車—講古真趣味」邁入第3年，文化局今在縣立圖書館宣布，今年攜手全縣公立圖書館舉辦52場次巡迴活動，每場次現場報名的前25人可獲DIY手作材料包，另舉辦4場次培訓台語說故事志工，希望親子踴躍參加。

文化局配合文化部推動國家語言發展計畫，舉辦「半線台語說故事列車」巡迴活動，藉由講故事的趣味輕鬆營造親子共學環境。第三年活動序幕今由尋找精靈仙子過程揭開，預告今年精選書20冊台語繪本與8冊特色繪本書，涵蓋民俗文化、生活趣事到寓言故事，講台語故事「交給專業的來」，結合台語專業講師演繹繪本內容。

文化局長張雀芬代表縣長王惠美表示，過去兩年參與的民眾達7200人次，相當熱烈，今年感謝全縣公立圖書館9月7日到11月23日的周末二日配合辦理52場次，每場次都有創意手作，現場報名的前25名獲造型氣球、鯨魚筆座、奶油膠創作、黏土筆筒、玩具車、羊羊黏土萬用夾等材料包，讓孩子在動手過程中自然習得台語詞彙，加深學習印象。

張雀芬說，台語講故事的表達技巧和國語不一樣，培訓台語說故事人才也是活動重點，9月13日、21日兩天辦理台語說故事志工培訓，授課內容包括台語意識培力、故事演說技巧、道具運用及繪本應用，期許台語說故事在圖書館持續發光傳播。

