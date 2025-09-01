南投環保局邀民力拆違規廣告 3公斤換洗碗精

快訊

中央社／ 南投縣1日電

南投縣環保局邀民眾拆除路邊、電線桿等處違規設置的紙板、珍珠板、布條廣告，累積3公斤可換1瓶洗碗精，也呼籲業者若有張貼廣告需求，可向各鄉鎮市公所或南投縣政府申請。

南投縣政府環境保護局即日起與13鄉鎮市公所合作推動「拆貼大作戰」，請民眾在安全無虞情況下，拆除居家環境周邊違規張貼的紙板、珍珠板、布條等廣告物，累積3公斤即可換1瓶環保標章洗碗精，縣府環保局今天對外宣傳，邀民眾響應維護市容整潔。

環保局表示，違規張貼廣告影響市容，也可能干擾用路人視覺，甚至有安全疑慮，呼籲業者勿隨意張貼或懸掛違規廣告，行為違反廢棄物清理法、道路交通管理處罰條例，有張貼廣告需求業者可向鄉鎮市公所申請在公所公布欄張貼，或向南投縣政府建設處申請在分隔島、特定公共區域設置廣告設施，經審核獲准才可設置。

環保局表示，民眾拆下違規小廣告，可於9月1日至今年12月31日送到各鄉鎮市公所指定兌換地點，秤重達3公斤即可換環保洗碗精，每鄉鎮市限量100瓶，提醒交付前先分類，並確認來源是違規廣告，不得包含合法張貼物，也籲業者循合法管道申請張貼廣告。

