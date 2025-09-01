快訊

開學日70名學生等無車！台中525公車脫班 交通局：已處分

聯合報／ 記者游振昇余采瀅／台中即時報導
台中市議員吳呈賢表示，今天開學首日，大雅地區通往市區的525公車，原訂6點25分及6點35分兩班車突然臨時取消，造成70多位準備搭車上學的大雅學生在站牌苦等卻等不到車。圖／台中市議員吳呈賢提供
台中市議員吳呈賢表示，今天開學首日，大雅地區通往市區的525公車，原訂6點25分及6點35分兩班車突然臨時取消，造成70多位準備搭車上學的大雅學生在站牌苦等卻等不到車。圖／台中市議員吳呈賢提供

台中市議員吳呈賢表示，今天開學首日台中市發生公車大脫班，大雅地區通往市區的525公車，原訂6點25分及6點35分兩班車突然臨時取消，造成70多位準備搭車上學的大雅學生在站牌苦等卻等不到車，只能急忙打電話聯繫家人接送，有人騎iBike直奔學校；台中市交通局表示已處分客運業者，要求穩定發車。

交通局表示，525路9月1日6點25分及6點35分兩班車漏班屬實，已依照規定處分客運業者，同時並要求客運業者應妥善安排駕駛員人力，確保尖峰時刻班次穩定發車。

市議員吳呈賢今天接獲多名家長投訴急說公車脫班，有家長說，開學第一天就讓孩子在車站空等，甚至有人因此遲到，也有家長生氣說，以後乾脆每天自行接送。

吳呈賢表示，525公車是大雅學生前往市區就學的重要路線，每天清晨班次總是滿載，學生多半就讀台中一中、台中二中、台中女中及曉明女中等明星學校，幾乎班班客滿。

市議員吳建德表示，民營公車一年獲得市府獎補助費將近4600萬元，結果是這種服務品質，過去還曾有飆車，拒讓老人上公車等情事，脫班更是常態發生，他說這已經不是單純的管理疏失，而是業者長期缺乏誠信與責任感。

公車 客運業 台中市

相關新聞

影／每人發5000元！南投鐵道小鎮強打Long Stay：歡迎移居

南投集集以鐵道觀光聞名，但受少子化、人口外流等影響，全鎮人口數跌破萬人且逐年遞減。公所啟動「Long Stay專案」自今...

彰化狗肉案一年通報6件 民代促訂自治條例納管雇主責任

彰化縣近期傳出狗肉販售與疑似宰殺案件之執法現況，縣府農業處統計，自去年6月至今共受理6件通報，其中3件查獲違法、3件查無...

台中石岡熱氣球3天湧31萬人次 創歷年最高

2025台中石岡熱氣球嘉年華昨晚落幕，活動期間提供繫留升空體驗，讓大小朋友感受翱翔天際的樂趣外，邀請陳勢安、玖壹壹等15...

彰化廢石棉清除850戶 今年補助額3月即用罄明年還未知

環境部從2023年起補助各縣市免費為民眾清除廢石綿，彰化縣至今清理約850戶，為全國排名第三多，民眾申請補助踴躍，今年預...

台中國際糕豐會活動移師大安 施放風箏儀式「箏箏日上」

2025台中國際糕豐會活動今年將移師大安辦理，整合台中相關觀光資源注入大安，期望吸引更多遊客認識大安、走進大安，今天在大...

