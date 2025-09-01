開學日70名學生等無車！台中525公車脫班 交通局：已處分

台中市議員吳呈賢表示，今天開學首日台中市發生公車大脫班，大雅地區通往市區的525公車，原訂6點25分及6點35分兩班車突然臨時取消，造成70多位準備搭車上學的大雅學生在站牌苦等卻等不到車，只能急忙打電話聯繫家人接送，有人騎iBike直奔學校；台中市交通局表示已處分客運業者，要求穩定發車。

交通局表示，525路9月1日6點25分及6點35分兩班車漏班屬實，已依照規定處分客運業者，同時並要求客運業者應妥善安排駕駛員人力，確保尖峰時刻班次穩定發車。

市議員吳呈賢今天接獲多名家長投訴急說公車脫班，有家長說，開學第一天就讓孩子在車站空等，甚至有人因此遲到，也有家長生氣說，以後乾脆每天自行接送。

吳呈賢表示，525公車是大雅學生前往市區就學的重要路線，每天清晨班次總是滿載，學生多半就讀台中一中、台中二中、台中女中及曉明女中等明星學校，幾乎班班客滿。

市議員吳建德表示，民營公車一年獲得市府獎補助費將近4600萬元，結果是這種服務品質，過去還曾有飆車，拒讓老人上公車等情事，脫班更是常態發生，他說這已經不是單純的管理疏失，而是業者長期缺乏誠信與責任感。