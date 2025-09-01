影／南投鐵道小鎮人口跌破萬人 強打Long Stay發錢搶人

南投集集以鐵道觀光聞名，但受少子化、人口外流等影響，全鎮人口數跌破萬人且逐年遞減。公所啟動「Long Stay專案」自今起遷設戶籍於集集，至明年8月底仍在籍將發5000元；今年底前完成設籍還能參加抽獎，盼吸引更多人移居集集。

集集鎮於日治時期因樟腦產業蓬勃，且是鐵道交通樞紐，人口數破萬，為地方重要據點，行政區劃層級為街（即現在的「鎮」）沿革至今。但近年受少子化、人口外流影響，全鎮人口數在2023年5月跌破萬人，逐年遞減，如今僅剩9593人。

為刺激集集鎮人口成長，重新站回萬人大關，當地公所今宣布啟動「集集Long Stay－移居集集（籍）送好禮專案」，自今（1日）天起至明年5月31日期間自外地遷入或初設戶籍於集集，至明年8月31日仍在籍，發給5000元設籍禮金。

集集鎮公所坦言，近年因少子化嚴重，且彰化、南投等地受台中磁吸效應影響，人口不斷外流，南投全縣人口已不到50萬人，集集則跌破萬人，而人口減少難免對勞動力、鎮務推動等造成影響，為此推出「Long Stay專案」增加移居誘因。

而為吸引更多人移居集集，除了達成設籍條件可獲5000元禮金外，還推出「早鳥專屬抽獎」，只要在今年底前完成設籍可參加抽獎送好禮活動，有機會抽中電動機車、腳踏車及家電等獎品，希望能有更多新血設籍集集，一起成為集集人。