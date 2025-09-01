快訊

東京街頭割喉案40歲韓籍女子不治身亡 上周曾因感情糾紛報警

成大化工實驗室爆炸 2研究生顏面、雙手均燙傷…男「臉1度」

NHK直播說「釣魚台是大陸領土」 陸籍播音員被判賠8位數…傳已離開日本

聽新聞
0:00 / 0:00

影／南投鐵道小鎮人口跌破萬人 強打Long Stay發錢搶人

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投集集以鐵道觀光聞名，近年全鎮人口跌破萬人且逐年遞減，當地公所今啟動Long Stay專案，盼吸引更多人移居集集。圖／本報資料照，南投縣政府提供
南投集集以鐵道觀光聞名，近年全鎮人口跌破萬人且逐年遞減，當地公所今啟動Long Stay專案，盼吸引更多人移居集集。圖／本報資料照，南投縣政府提供

南投集集鐵道觀光聞名，但受少子化、人口外流等影響，全鎮人口數跌破萬人且逐年遞減。公所啟動「Long Stay專案」自今起遷設戶籍於集集，至明年8月底仍在籍將發5000元；今年底前完成設籍還能參加抽獎，盼吸引更多人移居集集。

集集鎮於日治時期因樟腦產業蓬勃，且是鐵道交通樞紐，人口數破萬，為地方重要據點，行政區劃層級為街（即現在的「鎮」）沿革至今。但近年受少子化、人口外流影響，全鎮人口數在2023年5月跌破萬人，逐年遞減，如今僅剩9593人。

為刺激集集鎮人口成長，重新站回萬人大關，當地公所今宣布啟動「集集Long Stay－移居集集（籍）送好禮專案」，自今（1日）天起至明年5月31日期間自外地遷入或初設戶籍於集集，至明年8月31日仍在籍，發給5000元設籍禮金。

集集鎮公所坦言，近年因少子化嚴重，且彰化、南投等地受台中磁吸效應影響，人口不斷外流，南投全縣人口已不到50萬人，集集則跌破萬人，而人口減少難免對勞動力、鎮務推動等造成影響，為此推出「Long Stay專案」增加移居誘因。

而為吸引更多人移居集集，除了達成設籍條件可獲5000元禮金外，還推出「早鳥專屬抽獎」，只要在今年底前完成設籍可參加抽獎送好禮活動，有機會抽中電動機車、腳踏車及家電等獎品，希望能有更多新血設籍集集，一起成為集集人。

公所也表示，不論是5000元禮金或是早鳥獎品僅是小部分誘因，最主要是盼民眾入籍後能體驗集集鐵道小鎮的慢活魅力，感受當地人情味及悠閒生活節奏；「集集Long Stay專案」詳情可至公所官網（www.jiji.gov.tw/）或洽公所民政課諮詢。

南投集集以鐵道觀光聞名，但近年全鎮人口數跌破萬人且逐年遞減，當地公所啟動「集集Long Stay專案」，盼吸引更多人移居集集。圖／集集鎮公所提供
南投集集以鐵道觀光聞名，但近年全鎮人口數跌破萬人且逐年遞減，當地公所啟動「集集Long Stay專案」，盼吸引更多人移居集集。圖／集集鎮公所提供
南投集集以鐵道觀光聞名，近年全鎮人口跌破萬人且逐年遞減，當地公所今啟動Long Stay專案，盼吸引更多人移居集集。本報資料照
南投集集以鐵道觀光聞名，近年全鎮人口跌破萬人且逐年遞減，當地公所今啟動Long Stay專案，盼吸引更多人移居集集。本報資料照
南投集集以鐵道觀光聞名，近年全鎮人口跌破萬人且逐年遞減，當地公所今啟動Long Stay專案，盼吸引更多人移居集集。記者賴香珊／攝影
南投集集以鐵道觀光聞名，近年全鎮人口跌破萬人且逐年遞減，當地公所今啟動Long Stay專案，盼吸引更多人移居集集。記者賴香珊／攝影
南投集集以鐵道觀光聞名，近年全鎮人口跌破萬人且逐年遞減，當地公所今啟動Long Stay專案，盼吸引更多人移居集集。記者賴香珊／攝影
南投集集以鐵道觀光聞名，近年全鎮人口跌破萬人且逐年遞減，當地公所今啟動Long Stay專案，盼吸引更多人移居集集。記者賴香珊／攝影
南投集集以鐵道觀光聞名，近年全鎮人口跌破萬人且逐年遞減，當地公所今啟動Long Stay專案，盼吸引更多人移居集集。記者賴香珊／攝影
南投集集以鐵道觀光聞名，近年全鎮人口跌破萬人且逐年遞減，當地公所今啟動Long Stay專案，盼吸引更多人移居集集。記者賴香珊／攝影

集集 鐵道 少子化

延伸閱讀

提升負責任登山觀念 林保署合歡山莊辦免費講座

不甩少子化…台中人口逆勢成長6年蓋10校 2國小今啟用

南投杉林溪種6千株波波草 秋季嫣紅美景如秘境

開學在即南投仍缺10名代理教師 退休師、超鐘點支援不影響課程

相關新聞

彰化廢石棉清除850戶 今年補助額3月即用罄明年還未知

環境部從2023年起補助各縣市免費為民眾清除廢石綿，彰化縣至今清理約850戶，為全國排名第三多，民眾申請補助踴躍，今年預...

台中國際糕豐會活動移師大安 施放風箏儀式「箏箏日上」

2025台中國際糕豐會活動今年將移師大安辦理，整合台中相關觀光資源注入大安，期望吸引更多遊客認識大安、走進大安，今天在大...

影／南投鐵道小鎮跌破萬人 強打Long Stay發錢搶人

南投集集以鐵道觀光聞名，但受少子化、人口外流等影響，全鎮人口數跌破萬人且逐年遞減。公所啟動「Long Stay專案」自今...

彰化狗肉案一年通報6件 民代促訂自治條例納管雇主責任

彰化縣近期傳出狗肉販售與疑似宰殺案件之執法現況，縣府農業處統計，自去年6月至今共受理6件通報，其中3件查獲違法、3件查無...

台中石岡熱氣球3天湧31萬人次 創歷年最高

2025台中石岡熱氣球嘉年華昨晚落幕，活動期間提供繫留升空體驗，讓大小朋友感受翱翔天際的樂趣外，邀請陳勢安、玖壹壹等15...

豐原國民暨兒童運動中心今天開幕 盧秀燕與張泰山同歡

豐原國民暨兒童運動中心今天開幕，台中市長盧秀燕與市政顧問「森林王子」張泰山到場提供有獎徵答，張泰山也體驗被譽為棒球明星鈴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。