東京街頭割喉案40歲韓籍女子不治身亡 上周曾因感情糾紛報警

成大化工實驗室爆炸 2研究生顏面、雙手均燙傷…男「臉1度」

NHK直播說「釣魚台是大陸領土」 陸籍播音員被判賠8位數…傳已離開日本

彰化狗肉案一年通報6件 民代促訂自治條例納管雇主責任

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
吳韋達今天在縣議會臨時會質詢時指出，與新竹縣流浪動物真愛協會合作通報後，近兩三個月縣內就查獲2件案件，扣得十餘公斤疑似狗肉。圖／吳韋達服務處提供
吳韋達今天在縣議會臨時會質詢時指出，與新竹縣流浪動物真愛協會合作通報後,近兩三個月縣內就查獲2件案件,扣得十餘公斤疑似狗肉。圖／吳韋達服務處提供

彰化縣近期傳出狗肉販售與疑似宰殺案件之執法現況，縣府農業處統計，自去年6月至今共受理6件通報，其中3件查獲違法、3件查無物證人證。不過縣議員吳韋達認為實際情況恐不止於此，要求縣府應在年底前提出動物保護自治條例草案，補強現行制度缺口，並納入雇主管理責任，以源頭防堵。

吳韋達今天在縣議會臨時會質詢時指出，與新竹縣流浪動物真愛協會合作通報後，近兩三個月縣內就查獲2件案件，扣得十餘公斤疑似狗肉。他直言，查緝面臨兩大困境，一是警方業務繁重，對販售狗肉僅能依行政罰處理，執法手段有限；二是動防所執法態度不夠積極，加上肉品鑑定需時8至10日，常使行為人迅速離境，例如此次販售狗肉的移工就直接出境，導致難以向上游追查。

他強調，目前全國已有17個縣市制定動保自治條例，但彰化僅有「犬隻管理辦法」，內容僅限縮於犬隻，既無防制虐殺條文，也無法訂定罰則，執法侷限明顯。他建議彰化應比照台中等地作法，將雇主責任入法，例如要求雇主防杜員工在宿舍或工作場所屠宰、販售、持有或食用犬貓肉。

對此，彰化縣府動防所回應，目前已有動保法提供行政罰與刑罰規範，未來會持續宣導，尤其針對外籍移工，將加強對雇主的教育宣導，同時也會研擬縣內自治條例，強化雇主約束，避免違法案件發生。

雇主 彰化 流浪動物

