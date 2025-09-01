快訊

東京街頭割喉案40歲韓籍女子不治身亡 上周曾因感情糾紛報警

成大化工實驗室爆炸 2研究生顏面、雙手均燙傷…男「臉1度」

NHK直播說「釣魚台是大陸領土」 陸籍播音員被判賠8位數…傳已離開日本

聽新聞
0:00 / 0:00

修復後復古家具環保時尚 南彰化首場拍賣會即將登場

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埤頭鄉清潔隊將舉行復古家具拍賣會，拍賣品流露歲月痕跡。圖／埤頭鄉清潔隊提供
彰化縣埤頭鄉清潔隊將舉行復古家具拍賣會，拍賣品流露歲月痕跡。圖／埤頭鄉清潔隊提供

南彰化第一場復古家具實體拍賣會即將登場，埤頭鄉清潔隊手工修復12件家具，從奩盒、衣櫃到鐵馬，件件都獨一無二，最低價500元起跳，拍賣會預定兩小時結束，錯過不知何時再有第二場。

埤頭鄉清潔隊今表示，過去收到舊家具一律破碎後送進溪州焚化廠，隊員看修一修還能用的舊家具變廢棄物實在可惜，因去年起與彰化地檢署合作，成為社會勞動及義務勞動的執行機關，每隔一段時間有10多名人力到清潔隊工作，於是發想修復舊家具，由1名會木工的清潔隊員帶10多名勞動人員修理、打磨、噴漆，全程手工，保留實木最原始的色澤。

埤頭鄉清潔隊說，以前曾到台北惜物網拍賣復古家具，每件2千元至5千元都銷售一空，好像有專門收藏者、古物業者購買，越有歷史感的越受歡迎，清潔隊因此企劃轉為實體拍賣，有意購買者看得到、摸得到，可提高購買興趣。

復古家具拍賣會預定9月10日上午9點到11點，在埤頭鄉溪林路767號清潔隊本隊舉辦，拍賣品包括菜櫥、衣櫃、五斗櫃、辦公桌、縫紉機、鐵馬等，不一而足。

每件復古家具的修復時間不同，欠缺的零組件往往需要等收到另一廢棄家具，剛好合用，才能湊足一件家具完整性，等上1、2個月是常有的事，顯得修復後的復古家具可貴性。清潔隊表示，這次拍賣結束，下次拍賣要看機緣。

家具 拍賣會

延伸閱讀

彰化廢石棉清除850戶 今年補助額3月即用罄明年還未知

民眾黨彰化黨部成立 黃國昌：推最強縣長人選 藍白合釋最大誠意

彰化停車奇觀！汽車橫停兩車格間避收費　警方最高罰1200元

彰化9/3起大停水最長39小時 台水公布46處供水站免費取水　

相關新聞

彰化廢石棉清除850戶 今年補助額3月即用罄明年還未知

環境部從2023年起補助各縣市免費為民眾清除廢石綿，彰化縣至今清理約850戶，為全國排名第三多，民眾申請補助踴躍，今年預...

台中國際糕豐會活動移師大安 施放風箏儀式「箏箏日上」

2025台中國際糕豐會活動今年將移師大安辦理，整合台中相關觀光資源注入大安，期望吸引更多遊客認識大安、走進大安，今天在大...

影／南投鐵道小鎮人口跌破萬人 強打Long Stay發錢搶人

南投集集以鐵道觀光聞名，但受少子化、人口外流等影響，全鎮人口數跌破萬人且逐年遞減。公所啟動「Long Stay專案」自今...

彰化狗肉案一年通報6件 民代促訂自治條例納管雇主責任

彰化縣近期傳出狗肉販售與疑似宰殺案件之執法現況，縣府農業處統計，自去年6月至今共受理6件通報，其中3件查獲違法、3件查無...

台中石岡熱氣球3天湧31萬人次 創歷年最高

2025台中石岡熱氣球嘉年華昨晚落幕，活動期間提供繫留升空體驗，讓大小朋友感受翱翔天際的樂趣外，邀請陳勢安、玖壹壹等15...

豐原國民暨兒童運動中心今天開幕 盧秀燕與張泰山同歡

豐原國民暨兒童運動中心今天開幕，台中市長盧秀燕與市政顧問「森林王子」張泰山到場提供有獎徵答，張泰山也體驗被譽為棒球明星鈴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。