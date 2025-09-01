修復後復古家具環保時尚 南彰化首場拍賣會即將登場

南彰化第一場復古家具實體拍賣會即將登場，埤頭鄉清潔隊手工修復12件家具，從奩盒、衣櫃到鐵馬，件件都獨一無二，最低價500元起跳，拍賣會預定兩小時結束，錯過不知何時再有第二場。

埤頭鄉清潔隊今表示，過去收到舊家具一律破碎後送進溪州焚化廠，隊員看修一修還能用的舊家具變廢棄物實在可惜，因去年起與彰化地檢署合作，成為社會勞動及義務勞動的執行機關，每隔一段時間有10多名人力到清潔隊工作，於是發想修復舊家具，由1名會木工的清潔隊員帶10多名勞動人員修理、打磨、噴漆，全程手工，保留實木最原始的色澤。

埤頭鄉清潔隊說，以前曾到台北惜物網拍賣復古家具，每件2千元至5千元都銷售一空，好像有專門收藏者、古物業者購買，越有歷史感的越受歡迎，清潔隊因此企劃轉為實體拍賣，有意購買者看得到、摸得到，可提高購買興趣。

復古家具拍賣會預定9月10日上午9點到11點，在埤頭鄉溪林路767號清潔隊本隊舉辦，拍賣品包括菜櫥、衣櫃、五斗櫃、辦公桌、縫紉機、鐵馬等，不一而足。

每件復古家具的修復時間不同，欠缺的零組件往往需要等收到另一廢棄家具，剛好合用，才能湊足一件家具完整性，等上1、2個月是常有的事，顯得修復後的復古家具可貴性。清潔隊表示，這次拍賣結束，下次拍賣要看機緣。