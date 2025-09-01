台中石岡熱氣球3天湧31萬人次 創歷年最高

2025台中石岡熱氣球嘉年華昨晚落幕，活動期間提供繫留升空體驗，讓大小朋友感受翱翔天際的樂趣外，邀請陳勢安、玖壹壹等15組歌手團體輪番開唱，搭配煙火與光雕噴火秀，為期3天活動，共吸引近31萬人次參與，創歷年來最高。

台中市民政局長吳世瑋表示，石岡熱氣球嘉年華邁入第5屆，人氣持續攀升，讓市民與遊客就近體驗熱氣球魅力，也逐步塑造出獨特的山城品牌，展現台中山城的自然風光與人文特色。

吳世瑋說，熱氣球嘉年華已成為中台灣最具代表性的活動之一，每天繫留體驗皆吸引大批遊客搶購，票券幾乎一開賣就秒殺。活動首日湧入4萬人次，周末更是人潮爆滿，8月30日單日就突破15萬人，閉幕日也有12萬人共襄盛舉，3天累積高達31萬人次。

他強調，活動能圓滿落幕，要感謝市民與全國遊客的熱情支持，更感謝幕後團隊與地方各單位的通力合作，讓石岡在夏夜星空中綻放最絢麗的光彩。