快訊

東京街頭割喉案40歲韓籍女子不治身亡 上周曾因感情糾紛報警

成大化工實驗室爆炸 2研究生顏面、雙手均燙傷…男「臉1度」

NHK直播說「釣魚台是大陸領土」 陸籍播音員被判賠8位數…傳已離開日本

聽新聞
0:00 / 0:00

台中石岡熱氣球3天湧31萬人次 創歷年最高

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
2025台中石岡熱氣球嘉年華昨晚落幕，3天到訪人數創歷年新高。圖／台中市民政局提供
2025台中石岡熱氣球嘉年華昨晚落幕，3天到訪人數創歷年新高。圖／台中市民政局提供

2025台中石岡熱氣球嘉年華昨晚落幕，活動期間提供繫留升空體驗，讓大小朋友感受翱翔天際的樂趣外，邀請陳勢安、玖壹壹等15組歌手團體輪番開唱，搭配煙火與光雕噴火秀，為期3天活動，共吸引近31萬人次參與，創歷年來最高。

台中市民政局長吳世瑋表示，石岡熱氣球嘉年華邁入第5屆，人氣持續攀升，讓市民與遊客就近體驗熱氣球魅力，也逐步塑造出獨特的山城品牌，展現台中山城的自然風光與人文特色。

吳世瑋說，熱氣球嘉年華已成為中台灣最具代表性的活動之一，每天繫留體驗皆吸引大批遊客搶購，票券幾乎一開賣就秒殺。活動首日湧入4萬人次，周末更是人潮爆滿，8月30日單日就突破15萬人，閉幕日也有12萬人共襄盛舉，3天累積高達31萬人次。

他強調，活動能圓滿落幕，要感謝市民與全國遊客的熱情支持，更感謝幕後團隊與地方各單位的通力合作，讓石岡在夏夜星空中綻放最絢麗的光彩。

石岡區長徐天龍表示，今年活動雖受到午後熱對流影響，連續3天下午都有短暫降雨，但市府團隊與廠商皆在雨勢趨緩、確認安全無虞後，迅速啟動升空作業，最終6場繫留體驗全數順利完成，展現專業與用心。

2025台中石岡熱氣球嘉年華昨晚落幕，3天到訪人數創歷年新高。圖／台中市民政局提供
2025台中石岡熱氣球嘉年華昨晚落幕，3天到訪人數創歷年新高。圖／台中市民政局提供

台中市 熱氣球嘉年華

延伸閱讀

石岡熱氣球人潮爆衝突 嬰兒車上幼兒嚇得望四周滿身汗

台中石岡熱氣球嘉年華29日登場 中市府推暢遊山城全攻略

中市東勢投開票所管理員途中車禍 公所緊急遞補人力

台中東勢選務人員今早車禍受傷 民政局副局長彭岑凱慰問

相關新聞

彰化廢石棉清除850戶 今年補助額3月即用罄明年還未知

環境部從2023年起補助各縣市免費為民眾清除廢石綿，彰化縣至今清理約850戶，為全國排名第三多，民眾申請補助踴躍，今年預...

台中國際糕豐會活動移師大安 施放風箏儀式「箏箏日上」

2025台中國際糕豐會活動今年將移師大安辦理，整合台中相關觀光資源注入大安，期望吸引更多遊客認識大安、走進大安，今天在大...

影／南投鐵道小鎮人口跌破萬人 強打Long Stay發錢搶人

南投集集以鐵道觀光聞名，但受少子化、人口外流等影響，全鎮人口數跌破萬人且逐年遞減。公所啟動「Long Stay專案」自今...

彰化狗肉案一年通報6件 民代促訂自治條例納管雇主責任

彰化縣近期傳出狗肉販售與疑似宰殺案件之執法現況，縣府農業處統計，自去年6月至今共受理6件通報，其中3件查獲違法、3件查無...

台中石岡熱氣球3天湧31萬人次 創歷年最高

2025台中石岡熱氣球嘉年華昨晚落幕，活動期間提供繫留升空體驗，讓大小朋友感受翱翔天際的樂趣外，邀請陳勢安、玖壹壹等15...

豐原國民暨兒童運動中心今天開幕 盧秀燕與張泰山同歡

豐原國民暨兒童運動中心今天開幕，台中市長盧秀燕與市政顧問「森林王子」張泰山到場提供有獎徵答，張泰山也體驗被譽為棒球明星鈴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。