聽新聞
0:00 / 0:00
台中石岡熱氣球3天湧31萬人次 創歷年最高
2025台中石岡熱氣球嘉年華昨晚落幕，活動期間提供繫留升空體驗，讓大小朋友感受翱翔天際的樂趣外，邀請陳勢安、玖壹壹等15組歌手團體輪番開唱，搭配煙火與光雕噴火秀，為期3天活動，共吸引近31萬人次參與，創歷年來最高。
台中市民政局長吳世瑋表示，石岡熱氣球嘉年華邁入第5屆，人氣持續攀升，讓市民與遊客就近體驗熱氣球魅力，也逐步塑造出獨特的山城品牌，展現台中山城的自然風光與人文特色。
吳世瑋說，熱氣球嘉年華已成為中台灣最具代表性的活動之一，每天繫留體驗皆吸引大批遊客搶購，票券幾乎一開賣就秒殺。活動首日湧入4萬人次，周末更是人潮爆滿，8月30日單日就突破15萬人，閉幕日也有12萬人共襄盛舉，3天累積高達31萬人次。
他強調，活動能圓滿落幕，要感謝市民與全國遊客的熱情支持，更感謝幕後團隊與地方各單位的通力合作，讓石岡在夏夜星空中綻放最絢麗的光彩。
石岡區長徐天龍表示，今年活動雖受到午後熱對流影響，連續3天下午都有短暫降雨，但市府團隊與廠商皆在雨勢趨緩、確認安全無虞後，迅速啟動升空作業，最終6場繫留體驗全數順利完成，展現專業與用心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言