彰化廢石棉清除逾千戶 今年補助額3月即用罄明年還未知

環境部從2023年起補助各縣市免費為民眾清除廢石綿，彰化縣至今清理約1千多戶，為全國排名第三多，民眾申請補助踴躍，今年預算在今年3月就用鑿，彰化縣府環保局說，對於無法於今年納入清除補助的申請案已列冊管理，並將持續爭取明年補助預算，不過中央明年補助額度目前還沒決定。

石棉瓦清理費用每噸約4.5萬至7萬元，對一般家戶是一筆龐大負擔，縣府接受申請並審核通過後，由住戶自行雇工拆除，環保局再負責清運與送往合法處理廠，居民免負擔清除及處理費。補助範圍包含住宅、農業設施與宗教場所，但不包括公有建築物及已停工、歇業或關廠的事業建築。

環保局提醒，石棉瓦拆除過程應避免破碎、切割，並保持完整外形，且需經濕潤密封包裝，以降低纖維逸散風險。

彰化縣府環保局長江培根指出，2023年環境部調查遙測彰化疑似有2萬5千多棟建築使用石棉瓦，縣府實際接受補助和清查後發現實際不到一半，至今已投入7500多萬元完成1千戶清理，也因全國清理廢石綿業者有限，加上價格高昂，每年補助戶數有限。

今年疑因財劃法修正，加上7月丹娜絲颱風重創南部，中央另編列7.8億元協助災後石棉瓦清除，導致明年各縣市補助額度延遲，至今還沒決定。