彰縣府推卦山大縱走 完登步道集章抽韓國行

彰化縣政府規劃「卦山大縱走，彰化兜兜圈」步道健行，彰化縣長王惠美今天說，八卦山有八卦山天空步道等8條步道，只要上網報名完登步道，可抽韓國行大獎、Switch遊戲機等。

彰縣府表示，走完4條步道就有1次抽獎機會，走完8條有2次抽獎機會，最大獎是台中韓國4日遊行程，另有住宿券與運動手環等好禮，邀民眾完登步道抽大獎。

彰縣府上午舉辦宣傳記者會，王惠美說，民眾上活動網站登錄後，於步道健行時，開啟通訊軟體LINE愛玩彰化－卦山大縱走活動集章，每完成1條步道，可獲2枚寶石集章兌換完登禮；完登4條以上步道還可參加抽獎。

活動代言人亮哲表示，步道各有特色，他最想挑戰社頭長青步道。

彰縣府說，活動9月1日到11月30日熱鬧登場，每條步道都有安排活動日期，民眾在活動日完登步道，可領取8款不同造型限量版紀念勳章，還有限量版小山怪及快樂小夥伴雞蛋糕。