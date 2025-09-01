台中國際糕豐會活動移師大安 施放風箏儀式「箏箏日上」

2025台中國際糕豐會活動今年將移師大安辦理，整合台中相關觀光資源注入大安，期望吸引更多遊客認識大安、走進大安，今天在大安港媽祖文化園區辦理宣傳活動，藉由風箏施放儀式，象徵大安人丁興旺、觀光產業蒸蒸日上。

今天活動以添丁添福主題舞蹈開場，透過「箏箏日上」施放風箏儀式，寓意大安地方發展與觀光產業蓬勃起飛，同場舉辦「淨界之美攝影展」徵件比賽頒獎典禮，展現台中海線之美與環保意識。

台中市府邀集在地業者共同展攤，包括「阿聰師芋頭文化館」、「安貝斯釀酒故事館」、「大呷麵本家」等，透過產業故事與在地情感分享，讓更多人看見大安的文化底蘊與發展潛力。

台中市觀旅局長陳美秀表示，市府持續推動海線交通建設與觀光資源整合，期望帶動大安地方產業發展、活絡經濟，吸引年輕人回鄉就業、創業。去年榮獲台灣卓越獎的糕豐會，今年在大安舉辦系列活動，透過糕餅美食串連地方業者與觀光產業的合作模式，為在地注入新能量。