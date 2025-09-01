豐原國民暨兒童運動中心今天開幕 盧秀燕與張泰山同歡

豐原國民暨兒童運動中心今天開幕，台中市長盧秀燕與市政顧問「森林王子」張泰山到場提供有獎徵答，張泰山也體驗被譽為棒球明星鈴木一郎秘密武器的初動負荷訓練室器材。

台中市長盧秀燕今天主持豐原國兒運開幕，她說豐原國兒運地方期待10多年，斥資6.2億終於完工，具有多項特色，民眾在大熱天或下雨天都可以有遮風蔽雨，還可運動地方；地下3層停車場，可容納200輛汽車及100多輛機車，兼具停車場功能；不只成人，也有兒童球場及親子場館；收費便宜；一樓並有社皮里市民活動中心。

盧秀燕表示，豐原國兒運試營運一周已吸引俞2萬人到場體驗，豐商排球隊連續13年榮獲全國第一，並曾獲世界第一，因此，市府與推動排球運動的連莊公司合作，將3樓綜合球場作為台中的國家排球運動訓練基地。

盧秀燕表示，台中市每年編列的運動經費高居全國第一，今年將有3座國兒軍將陸續開幕，除豐原外，清水及太平也將於今年10月及年底前開幕，北屯區明年開幕，未來將繼續蓋。