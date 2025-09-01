豐原國民暨兒童運動中心今天開幕 盧秀燕與張泰山同歡

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原國民暨兒童運動中心今天開幕，台中市長盧秀燕、張泰山到場提供有獎徵答 。記者游振昇／攝影

豐原國民暨兒童運動中心今天開幕，台中市長盧秀燕與市政顧問「森林王子」張泰山到場提供有獎徵答，張泰山也體驗被譽為棒球明星鈴木一郎秘密武器的初動負荷訓練室器材。

台中市長盧秀燕今天主持豐原國兒運開幕，她說豐原國兒運地方期待10多年，斥資6.2億終於完工，具有多項特色，民眾在大熱天或下雨天都可以有遮風蔽雨，還可運動地方；地下3層停車場，可容納200輛汽車及100多輛機車，兼具停車場功能；不只成人，也有兒童球場及親子場館；收費便宜；一樓並有社皮里市民活動中心。

盧秀燕表示，豐原國兒運試營運一周已吸引俞2萬人到場體驗，豐商排球隊連續13年榮獲全國第一，並曾獲世界第一，因此，市府與推動排球運動的連莊公司合作，將3樓綜合球場作為台中的國家排球運動訓練基地。

盧秀燕表示，台中市每年編列的運動經費高居全國第一，今年將有3座國兒軍將陸續開幕，除豐原外，清水及太平也將於今年10月及年底前開幕，北屯區明年開幕，未來將繼續蓋。

台中市運動局長游志祥表示，豐原國兒運於2011年由前市長胡志強爭取軍方保甲廠用地，斥資6.2億元，中央補助停車設施等7千萬元，興建地上3樓及地3樓建築，一樓有親子餐廳、初動負荷訓練室、25公尺長的標準溫水游泳池，設有AI防溺系統；二樓為體適能中心、飛輪教室及2至6歲親子探索館；三樓綜合球場，共9面球場可供籃球及羽球使用，設有電動圍網，讓各球類不會互相干擾，還有兒童多功能球場，提供兒童匹克球及籃球等。

豐原國民暨兒童運動中心今天開幕。記者游振昇／攝影

