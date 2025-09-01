快訊

遇到交通部長陳世凱 他2人急提兩項攸關台中交通大建設待做

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市台74線六順橋邊的大里東昇里路段南入匝道今舉辦完工通車典禮。記者黃寅／攝影
台中市台74線六順橋邊的大里東昇里路段南入匝道今舉辦完工通車典禮。記者黃寅／攝影

台中市台74線六順橋邊的大里東昇里路段南入匝道今舉辦完工通車典禮，副市長黃國榮、立委何欣純紛把握機會當著出席的交通部長陳世凱的面，爭取在烏日的高鐵特區增設匝道，以及應設法改善台74線銜接國三和中投目前的交通瓶頸問題。陳世凱則以他是台中人，以及除了行政院長卓榮泰有交待，賴清德總統也指示，台中市工商發展快，交通一定要便利，所以會為大家努力。

黃國榮致詞時說，台74線還有一段很重要，也牽涉匝道增設問題，那就是高鐵烏日站附近，市府交通局正做可行性評估，會盡快完成報部，要拜託部長同樣支持，尤其是烏日地區的發展，陳世凱部長（曾任烏日區市議員）也一定會重視。

何欣純緊接著說南台中的路網還有台74線銜接國三和中投目前的交通瓶頸問題，需要交通部提出解法，也需要行政院支持和協助。對於高鐵特區應增設匝道，謝謝市府正在評估，因為未來亞洲最大的「第一大天地」台中高鐵娛樂城開了之後，未來高鐵地區的交通壅塞是可以預期的，如何解決，需要中央和地方一起努力。

陳世凱說，他也是台中市民，可以爭取的，一定和大家一起爭取，交通部也會支持和協助，他也記得擔任交通部長後的第一份公文就是簽給台中市50多億元的預算，市民可以放心。

交通部長陳世凱說，他也是台中市民，可以爭取的，一定和大家一起爭取，交通部也會支持和協助。記者黃寅／攝影
交通部長陳世凱說，他也是台中市民，可以爭取的，一定和大家一起爭取，交通部也會支持和協助。記者黃寅／攝影

