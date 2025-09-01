影／台中東勢埤豐橋改建今通車 盧秀燕：新橋安全兼顧景觀

為完善台中東勢、豐原、石岡、后里地區交通路網，提升通行安全與效率，台中市政府斥資10億元推動「東勢區埤豐橋改建工程」，今天完工通車，市長盧秀燕主持通車祈福典禮說，新橋對台中山城經濟觀光有助益，是條安全通行道路，4處景觀平台可提供民眾休憩，兼具功能與美感。

盧秀燕表示，埤豐橋是中部山城的重要交通命脈，位置上游即為石岡壩，曾於921大地震中受損落橋，近年又因大甲溪河道持續刷深影響橋梁穩定性，多次補強橋墩，仍存安全疑慮。因改建經費龐大多年無法推動，她上任後決心由市府自籌10億元進行改建，強調「一定要給山城地區做一條安全回家的路！」，她感謝在地里長、立委及議員的爭取、協助與支持。

盧秀燕表示，這條10億經費的新橋今天通車，可連結東勢、石岡和豐原，立法院副院長江啟臣和台中市議員與里長反應，地方已爭取20年，她上任後聽到大家心聲，再窮也不能影響交通問題，因此拆除舊橋，3年蓋好新橋，新橋成為安全道路，對山城經濟觀光有助益。

盧秀燕說，埤豐橋周邊生態豐富，施工中特別重視生態調查與保護，包括在便橋下設置人工燕巢、觀察到小雨燕活動，並記錄到15種鳥類如台灣畫眉，大甲溪中也有臺灣鬚鱲、石𩼧、沼蝦等多樣水生物種。歡迎大家來欣賞夕陽，也能觀察豐富自然生態。

台中市建設局長陳大田說明，埤豐橋新橋全長383公尺，橋寬由10公尺拓寬至12公尺，採雙脊背鋼橋設計，大跨距鋼橋橫越車籠埔斷層與大甲溪深槽區，大幅減少河道落墩數，提升防洪安全與橋梁穩定性。新橋也融入地方農產意象與夜間照明設計，營造地方特色亮點，更規劃4處景觀平台可提供民眾休憩，兼具功能與美感。