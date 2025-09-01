快訊

台74線匝道通車 立委爭取工程斥3.7億經費

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
台中環狀重要幹道台74線，部分匝道正式通車。何欣純國會辦公室／提供
台中環狀重要幹道台74線，部分匝道正式通車。何欣純國會辦公室／提供

台中環狀重要幹道台74線1日再添新動能，位於大里區東昇里六順橋南入匝道正式通車。工程總經費約3.7億元歷時二年四個月興建完成，未來將大幅改善東區、太平、大里市民及眾多用路人銜接台74線的交通便利性。

立委何欣純出席通車典禮表示，東昇里匝道從爭取、核定到開工，直至今日見證通車啟用，不僅象徵台中交通路網進一步完善，更在9月第一天，感謝此工程一路努力的所有人為台中市民提供更快速、更安心的便行交通。

何欣純指出，過去台74太平路段僅在旱溪街設有入口匝道，居民若要利用74環線往霧峰連國三、國六，必須繞行德芳南路或其他交流道，徒增通勤時間與交通負擔。東昇里匝道今通車，搭配先前通車的草湖交流道、及未來十九甲北出匝道，節省車程時間，減緩平面道路負荷，也能平衡區域發展，提升整體運輸效率。

何欣純表示，一路以來從爭取中央經費到關注工程進度，2019年與時任立委的黃國書、時任交通部長林佳龍在匝道前的池王宮共同會勘，當時全力爭取攸關屯區發展的三匝道，有六順橋匝道、草湖匝道和十九甲匝道，六年過去，草湖交流道已於前年完工通車、東昇里匝道今日啟用，十九甲北出匝道也將於明年2月啟用，象徵台中環線交通網絡正一步步往前邁進。

交通部長陳世凱表示，本案自2023年2月開工，僅2年4個月就通車，是他接任部長後看到進度最快的工程之一，凝聚中央與地方的努力。他特別感謝林佳龍部長奠下基礎，以及黃國書、何欣純的長期奔走。

陳世凱說，台74線是台中最重要的環狀建設，自己也是台中市民，更明白這條路的重要性。而大里一、大里二、草湖等匝道已爭取到共計17億元經費，未來還有許多交流道需要持續推動，交通一定要便利，台中才能快速發展。

何欣純認為，屯區的發展好可以更好，大里一、大里二、草湖等匝道已爭取到共計17億元經費；國道1號銜接台74工程，總經費62.6億元，也已於去年五月通車，緩解西屯、北屯的壅塞情形。

何欣純強調，台74是台中重要環路，未來會繼續努力，74號中投處和國道3號的塞車要解決以及高鐵特區第一大賣場啟用後交通壅塞可以預期，更需要及早規劃，期盼中央地方一起攜手合作，把台中的交通網絡編織得更緊密、更完整，讓市民回家的路更快、更安全。

