中市台74線新增這處匝道 上匝道免繞路省10分鐘

台中市台74線六順橋邊的大里東昇里路段南入匝道今舉辦完工通車典禮，匝道並預計下午3時正式開放通行。公路局表示，用路人將減少約2.6公里的繞行距離，節省約10分鐘交通時間，並有效舒緩地區道路交通負荷，提升區域發展動能。

為解決台74線東區、太平、大里一帶經六順橋南上和十九甲地區往北出的匝道不足問題，民代陸續反映應增設匝道。除了今天的東昇里匝道通車，大里十九甲地區增設的「大里一北出匝道」，也預計在明年二月完工通車，對於改善南台中一帶的交通助益甚大。

公路局說，東昇里匝道工程起自環中東路五段，銜接台74線東向主線，全長約506公尺，工程緊貼主線設計，總經費3.7億元，中央負擔3.07億元，台中市府負擔平面道路6598萬元，前年2月27日開工，今年6月30日完工。不僅可紓解台74線周邊交流道的負擔，更可有效舒緩地區道路的交通負荷12～17%，減少繞行距離約2.6公里，節省10分鐘交通時間。

包括交通部長陳世凱、台中市副市長黃國榮、立法委員何欣純、及多位市議員與地方民意代表今皆出席。黃國榮致詞時，特別感謝民進黨前立委黃國書當年提案，以及公路局人員告訴他「何欣純立委盯得很緊」所以感謝何欣純不僅爭取預算，還關心工程進度。

何欣純致詞時說，她剛在手機裡特別找出2019年時和黃國書以及當的交通部林佳龍一起在池王宮會勘，當時草湖交流道已施工，六順橋和十九甲匝道經過爭取相繼定案，現在經過6年終於看到攸關屯區和南台中的台74線環線路網一個個完工。