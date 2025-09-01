開學日台中山海線警方都出勤 「鬼滅之刃」主角也動員護童
今天是開學日，台中山海線地區警方出勤， 「鬼滅之刃」主角也動員護童，員警在國小附近和校門口維持交通，包括豐原、大雅、東勢、和平、清水與大甲警分局都動員，更有警方安排動漫「鬼滅之刃」主角「炭治郎」及「我妻善逸」一起現身，吸引小朋友們目光。
因應開學上課首日，台中山海線地區各分局為維護轄區校園安全，全面啟動護童專案，在國小校門口與學校校長、老師及導護志工們，一起歡迎及守護學童上學交通秩序及安全，也進行交通及婦幼安全宣導，希望能增加孩童的安全性及警覺心。
今天一早，大甲分局長蔡期望更率隊到轄內大甲區順天國小校門口，與時下最受小朋友喜愛的「鬼滅之刃」主角「炭治郎」及「我妻善逸」一起現身，與順天國小校長陳素萍與學童們互動，警方以「鬼殺隊守護村莊」的故事比喻「警察守護校園」的意涵，進行婦幼、交通安全及校園反毒等主題宣導，使學童了解自我保護重要觀念。
