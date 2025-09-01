快訊

台股失守月線、跌破24,000點大關 9月5大因素恐導致拉回

幼童「巧虎米餅」家長控底部有剪刀蟲屍體 廠商退款盼回收異常品

家樂福官方宣布：嘉義北門店9月22日熄燈 即起大出清

開學日台中山海線警方都出勤 「鬼滅之刃」主角也動員護童

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
今天是開學日，台中山海線地區警方動員，啟動護童專案。圖／警方提供
今天是開學日，台中山海線地區警方動員，啟動護童專案。圖／警方提供

今天是開學日，台中山海線地區警方出勤， 「鬼滅之刃」主角也動員護童，員警在國小附近和校門口維持交通，包括豐原、大雅、東勢、和平、清水與大甲警分局都動員，更有警方安排動漫「鬼滅之刃」主角「炭治郎」及「我妻善逸」一起現身，吸引小朋友們目光。

因應開學上課首日，台中山海線地區各分局為維護轄區校園安全，全面啟動護童專案，在國小校門口與學校校長、老師及導護志工們，一起歡迎及守護學童上學交通秩序及安全，也進行交通及婦幼安全宣導，希望能增加孩童的安全性及警覺心。

今天一早，大甲分局長蔡期望更率隊到轄內大甲區順天國小校門口，與時下最受小朋友喜愛的「鬼滅之刃」主角「炭治郎」及「我妻善逸」一起現身，與順天國小校長陳素萍與學童們互動，警方以「鬼殺隊守護村莊」的故事比喻「警察守護校園」的意涵，進行婦幼、交通安全及校園反毒等主題宣導，使學童了解自我保護重要觀念。

今天是開學日，台中山海線地區警方動員，啟動護童專案。圖／警方提供
今天是開學日，台中山海線地區警方動員，啟動護童專案。圖／警方提供

朋友 校園安全 鬼滅之刃

延伸閱讀

臺北市長蔣萬安啟動「鮮奶週報」2.0版本 在校園分享營養知識

中壢惡火4童喪命開學日入校撫情緒 兩校入班輔導辦追思會

開學日展奇招！建中校長上演「硬幣穿紙」魔術秀 盼學生心想事成

開學日中市警分局全面護童 巧扮鬼滅宣導交通安全

相關新聞

豐原國民暨兒童運動中心今天開幕 盧秀燕與張泰山同歡

豐原國民暨兒童運動中心今天開幕，台中市長盧秀燕與市政顧問「森林王子」張泰山到場提供有獎徵答，張泰山也體驗被譽為棒球明星鈴...

遇到交通部長陳世凱 他2人急提兩項攸關台中交通大建設待做

台中市台74線六順橋邊的大里東昇里路段南入匝道今舉辦完工通車典禮，副市長黃國榮、立委何欣純紛把握機會當著出席的交通部長陳...

影／台中東勢埤豐橋改建今通車 盧秀燕：新橋安全兼顧景觀

為完善台中東勢、豐原、石岡、后里地區交通路網，提升通行安全與效率，台中市政府斥資10億元推動「東勢區埤豐橋改建工程」，今...

台74線匝道通車 立委爭取工程斥3.7億經費

台中環狀重要幹道台74線1日再添新動能，位於大里區東昇里六順橋南入匝道正式通車。工程總經費約3.7億元歷時二年四個月興建...

中市台74線新增這處匝道 上匝道免繞路省10分鐘

台中市台74線六順橋邊的大里東昇里路段南入匝道今舉辦完工通車典禮，匝道並預計下午3時正式開放通行。公路局表示，用路人將減...

開學日台中山海線警方都出勤 「鬼滅之刃」主角也動員護童

今天是開學日，台中山海線地區警方出勤， 「鬼滅之刃」主角也動員護童，員警在國小附近和校門口維持交通，包括豐原、大雅、東勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。