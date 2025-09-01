台中市民廣場17棵路樹無預警移除 環團怒控市府黑箱作業

台中市民廣場17棵路樹近日遭市府無預警移植，引發地方民眾不滿，台灣護樹協會等環保團體今到市民廣場召開記者會，痛批盧秀燕市府黑箱砍樹、公然違法、荒腔走板，昨日的事後說明會更是掩耳盜鈴，要求市府懲處失職人員、把樹種回來。建設局長陳大田表示，喬木移植經「景觀及植栽委員會」審議通過，但公告作業疏漏，已請養工處檢討並落實程序。

市民廣場是台中市民假日重要的休閒綠地，毗鄰的公益路側17棵路樹上月底遭移除，且市府並未與地方溝通，引發地方不滿，多個環保團體今到市民廣場召開記者會抗議。

台灣護樹協會理事長張美惠表示，市民廣場砍樹事件荒腔走板，市府移樹前未通知地方議員、里長就砍樹，8月31日開事後說明會也未通知關心的團體，說明會沒幾個人知道。盧秀燕執政督導不周，砍樹之後市府依然傲慢說謊，令人失望，要求盧市長道歉，並要求政風室依法懲處相關人員。

張美惠說，建設局聘任的樹木專家多是園藝廠商，嚴重利益衝突未迴避，園藝廠商不該在名單中；且建設局稱市民廣場案有聘請專家審核過，卻未見審核記錄，根本是黑箱作業，要求市府公布會議記錄及檢討。

監督施政聯盟執行長許心欣說，市民廣場行道樹無預警遭移植，此舉根本是「賜死」的粗暴做法，建設局除未依規範事先公告周知，違反移植行道樹的相關規定，市府對於「移植」的理由更是說詞反覆，要求立刻停工，把樹種回來。

大地心環境關懷協會執行長徐宛鈴說，市府此次施工是在不適合移植的夏季，直接將樹推倒，沒有斷根及包覆好土球，就算是移植到好的棲地，來不及生長吸收根，也很難存活，顯見這次施工太過粗暴草率。

陳大田表示，市民廣場時常舉辦大型活動，移樹是基於市民需求，優化市民廣場周邊行人動線、照明及無障礙環境。完工後，公益路側人行動線將由原本2公尺拓寬至6至10公尺，並拆除影響動線的老舊木平台，提供更平順的無障礙環境；同時更換高照度節能LED路燈，提升夜間安全。