台中潭子潭富路二段160巷道路窄無法會車 拓寬年底完工

台中市潭子區潭富路二段160巷因道路狹窄，周邊住宅密集，大小型工廠林立，會車不便，立委楊瓊瓔與市議員賴朝國多方奔走，獲農田水利署同意採用懸臂工法外推既有護欄，市府建設局規劃於四尺八分線第三分圳上方設置路基，加蓋側溝，將瓶頸路段拓寬至5.8公尺，提供雙向通行，預計10月中動工、年底完工。

立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國今天舉辦「潭子區潭富路二段160巷部分瓶頸路段拓寬」施工前說明會，台中市政府建設局、潭子區長劉汶軒、大豐里長廖張玉梅及多位社區居民到場。

建設局養護工程處山線工程隊說明，此次工程透過懸臂工法，將道路結構懸挑於四尺八分線第三分圳上方，包含新設懸臂板77.8公尺、側溝加蓋46.8公尺，可增加447.8平方公尺道路面積，經費約275萬元，預定10月中進場施工，工期80天，預計年底完工。

大豐里長廖張玉梅表示，160巷最窄路寬只有2.9米，僅容一輛車通過，若遇垃圾車或大貨車進入，常需倒車避讓很危險；期待拓寬後讓交通更順暢，也能讓行人與騎士更安心。市議員賴朝國指出，160巷是大豐社區重要出入口，尖峰時段經常壅塞，感謝楊委員協調農水署同意，與市府單位合作拓寬巷道，盼完工後改善交通問題。