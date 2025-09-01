開學日中市警分局全面護童 巧扮鬼滅宣導交通安全
今天是開學日，台中市警察局所屬分局全面啟動「護童專案」，一起守護學童通學安全；除守護學童人身安全，還有分局巧扮動漫「鬼滅之刃」劇中角色，進行交通安全宣導。
清水分局在轄區清水、梧棲、沙鹿區24所國小校門口與學校校長、老師及導護志工們，一同歡迎及守護學童上學交通秩序及安全，並進行交通及婦幼安全宣導，市長盧秀燕一早也到剛成立的沙鹿區鹿陽國小迎接學生到校。
台中市警察局長吳敬田前往北屯區僑孝國小，慰問執勤員警、導護媽媽及志工們，一起迎接學生，他表示，維護學童人身安全，為警方執勤重點，並跟大家加油打氣。
大甲分局長蔡期望率隊前往大甲區順天國小，員警還巧扮熱門動漫片「鬼滅之刃」劇中角色現身，與順天國小校長陳素萍一起與學童互動，同時提醒小朋友遵守交通規則。
大雅分局副分局長洪嘉臨與員警到潭子區潭陽國民小學執行護童勤務，向現場家長及學生們進行婦幼法令及交通安全宣導，宣導過程並發送大雅警分局特製毛巾。
第四分局一早即派遣員警至轄內10所國小周邊加強巡守與交通疏導，分局長蔡慶星則前往黎明國小與校長陳靜姿一同在校門口迎接學童，還特別為早起上學小朋友準備青蛙造型警示燈，小巧可愛外型，也方便讓學童隨身掛在書包上，於夜間或光線昏暗時能閃爍發亮，提醒來車注意，守護孩子步行安全。
第二分局啟動「維護學童安全工作」，動員各派出所警力針對北區9所小學的上下學時段，編排「維護學童安全工作」勤務，加強校園周邊安全維護、交通疏導，一起守護學童上下學安全。
豐原分局轄區共有15所國小，分局長謝建國在開學日帶領員警及志工，在瑞穗國小校門口協助交通疏導維護安全，並進行交通安全、婦幼安全及犯罪預防等宣導。
