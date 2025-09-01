快訊

9月12生肖運勢出爐！誰旺到爆、誰要小心破財？

台積電洩密案 工程師為爭取訂單出奧步 意外扯出日商商戰

辭議員轉戰國安會！趙怡翔臉書首發聲 盼交棒「她」延續服務

開學日中市警分局全面護童 巧扮鬼滅宣導交通安全

中央社／ 台中1日電

今天是開學日，台中市警察局所屬分局全面啟動「護童專案」，一起守護學童通學安全；除守護學童人身安全，還有分局巧扮動漫「鬼滅之刃」劇中角色，進行交通安全宣導。

清水分局在轄區清水、梧棲、沙鹿區24所國小校門口與學校校長、老師及導護志工們，一同歡迎及守護學童上學交通秩序及安全，並進行交通及婦幼安全宣導，市長盧秀燕一早也到剛成立的沙鹿區鹿陽國小迎接學生到校。

台中市警察局長吳敬田前往北屯區僑孝國小，慰問執勤員警、導護媽媽及志工們，一起迎接學生，他表示，維護學童人身安全，為警方執勤重點，並跟大家加油打氣。

大甲分局長蔡期望率隊前往大甲區順天國小，員警還巧扮熱門動漫片「鬼滅之刃」劇中角色現身，與順天國小校長陳素萍一起與學童互動，同時提醒小朋友遵守交通規則。

大雅分局副分局長洪嘉臨與員警到潭子區潭陽國民小學執行護童勤務，向現場家長及學生們進行婦幼法令及交通安全宣導，宣導過程並發送大雅警分局特製毛巾。

第四分局一早即派遣員警至轄內10所國小周邊加強巡守與交通疏導，分局長蔡慶星則前往黎明國小與校長陳靜姿一同在校門口迎接學童，還特別為早起上學小朋友準備青蛙造型警示燈，小巧可愛外型，也方便讓學童隨身掛在書包上，於夜間或光線昏暗時能閃爍發亮，提醒來車注意，守護孩子步行安全。

第二分局啟動「維護學童安全工作」，動員各派出所警力針對北區9所小學的上下學時段，編排「維護學童安全工作」勤務，加強校園周邊安全維護、交通疏導，一起守護學童上下學安全。

豐原分局轄區共有15所國小，分局長謝建國在開學日帶領員警及志工，在瑞穗國小校門口協助交通疏導維護安全，並進行交通安全、婦幼安全及犯罪預防等宣導。

朋友 小學 開學日

延伸閱讀

迎接開學日！桃警校門口送出榮譽貼紙 溫馨接孩童上學

今開學日！家長最崩潰「9大慘況」瘋傳 網共鳴：根本全中

惡火奪命常因鐵窗封死阻逃生 中市都發局長曝「這種宅」無法規範

中市兩機車對撞1死2傷 警方查肇事原因

相關新聞

開學日台中山海線警方都出勤 「鬼滅之刃」主角也動員護童

今天是開學日，台中山海線地區警方出勤， 「鬼滅之刃」主角也動員護童，員警在國小附近和校門口維持交通，包括豐原、大雅、東勢...

台中市民廣場17棵路樹無預警移除 環團怒控市府黑箱作業

台中市民廣場17棵路樹近日遭市府無預警移植，引發地方民眾不滿，台灣護樹協會等環保團體今到市民廣場召開記者會，痛批盧秀燕市...

台中潭子潭富路二段160巷道路窄無法會車 拓寬年底完工

台中市潭子區潭富路二段160巷因道路狹窄，周邊住宅密集，大小型工廠林立，會車不便，立委楊瓊瓔與市議員賴朝國多方奔走，獲農...

民眾黨彰化黨部揭牌 彰縣長選戰 張啟楷：藍白合是目標

民眾黨立委張啓楷昨於彰化成立北彰服務處，布局地方選情，黨主席黃國昌說，2026除推民意代表，也會推出地方首長最強人選，與...

台中靜宜商圈劃設人行道 商家：難停車影響生意

台中市沙鹿靜宜商圈傳出市府計畫比照逢甲商圈，在路肩劃設標線人行道，40多家商店說不知情，緊急發起連署聲明反對；台中市建設...

星期評論／現代城市運作 嫌惡設施無可迴避

焚化爐與火葬場向來被視為典型「嫌惡設施」，無論在哪個縣市推動，幾乎都會引發抗議與疑慮。但在現代社會，這些設施卻不可或缺，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。