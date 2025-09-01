民眾黨彰化黨部揭牌 彰縣長選戰 張啟楷：藍白合是目標

民眾黨立委張啓楷昨於彰化成立北彰服務處，布局地方選情，黨主席黃國昌說，2026除推民意代表，也會推出地方首長最強人選，與國民黨的溝通合作將秉持最大誠意與善意；張與國民黨潛在參選人洪榮章都強調，藍白合作是大目標。

被視為下屆彰化縣長可能人選的前副縣長、現任工策會總幹事洪榮章指出，他與民眾黨彰化黨部主委溫宗諭的父輩是好友，特別出席祝賀，並強調藍白合作應以「大格局、大方向、大目標」為原則。他表示，2026只是試金石，能否延續到2028仍要觀察，而目前兩黨在彰化將各自努力，未來將透過分進合擊策略爭取勝利。

張啓楷則表示，他督導彰化與嘉義兩區，目前專注服務地方，民眾黨已有完整戰略方向。

張啓楷強調洪榮章是老大哥，藍白合作是目標，希望彰化成為藍白合作模範區，涵蓋縣長、縣市議員及鄉鎮市民代表，合作進程將依黨內最終決策調整。

黃國昌也肯定張啓楷是適合擔任縣市長的人才，彰化及嘉義皆為潛在選區，並期許民眾黨以整體規畫與藍白合作策略，強化地方治理與選戰優勢。

此次民眾黨彰化縣黨部成立吸引國民黨地方人士及親近民代出席，包括前彰化市長溫國銘、彰化縣議員溫芝樺等，也有民眾黨前主委張雪如邀請上屆國民黨立委參選失利者加入，彰顯藍白合作策略逐步推進。