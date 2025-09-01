台中靜宜商圈劃設人行道 商家：難停車影響生意

台中市沙鹿靜宜商圈傳出市府計畫比照逢甲商圈，在路肩劃設標線人行道，40多家商店說不知情，緊急發起連署聲明反對；台中市建設局表示，工程施工前已與地方溝通說明並請里長協助廣宣，採漸進方式分階段建置標線型人行道，保障居民及學生用路安全。

商圈店家在連署書中表達反對，指逢甲商圈屬觀光景點，地域大人潮多，徒步需求高，而靜宜商圈則僅供大學生日常消費，學生多以機車代步，並無大量徒步需求，硬搬模式「削足適履」。

商圈店家顏銘詮表示，北勢東路路幅有限，劃設人行道將使通行與停車受限，貨車上下貨困難，經營將更吃力。他呼籲市府應先規畫停車場與配套措施，並透過公聽會廣徵民意，避免未經透明討論即貿然推動。店家認為政策應符合地方需求，才不會變成民怨來源。

靜宜大學吳姓學生指出，北勢東路路邊時有違規臨停，行人得走在車道上，畫標線人行道不會妨礙商機，反而可以維護行人安全，他認為沒有矛盾。

國民黨副議長顏莉敏認為，安全與便利並非二擇一，面對店家反映，市府可在人行道標線上路後，以不影響行人安全為前提充分溝通調整。另應考量卸貨與臨停需求，施工後可與商家調整標線。無黨籍陳廷秀則建議規畫停車場，解決商圈停車困境。民進黨王立任強調標線型人行道仍有安全疑慮，需加強宣導，並與商家充分溝通。楊典忠則提醒，政策應兼顧遊客、消費者與商家利益，取得共識後再推動。

商圈交通安全與商家經營需求的拉鋸，市府建設局回應，北勢東路單向車道僅2.5公尺，為改善人車搶道的險象，建設局提出人行環境改善計畫，調整道路配置，保留雙向各一車道，並設內凹式停車帶兼顧購物停車與卸貨需求；路口外推增設綠色停等區，縮短行人穿越距離，降低風險。建設局強調，方案已徵詢地方意見並獲共識，分階段推動，保障學生與居民安全，完工路段也獲部分民眾網路支持。