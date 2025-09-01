星期評論／現代城市運作 嫌惡設施無可迴避

焚化爐與火葬場向來被視為典型「嫌惡設施」，無論在哪個縣市推動，幾乎都會引發抗議與疑慮。但在現代社會，這些設施卻不可或缺，缺乏長遠規畫只會讓問題惡化。

以南投縣為例，過去曾有機會興建垃圾焚化爐，地方政府卻選擇依賴外縣市處理垃圾，導致問題逐年累積。今年縣府再度拋出焚化爐議題，立即引發強烈反彈，居民多次至縣議會抗議，憂心空氣汙染與觀光受影響。縣長許淑華強調，「自己垃圾自己處理」已是無法迴避的難題。

彰化縣在人生終末服務上也長期不足。人口超過120萬的全台第一大縣，卻遲遲沒有火葬場，喪家往往得遠赴外縣市火化，增加時間與經濟負擔。縣府已選定芳苑鄉第一公墓旁土地，規畫興建「彰化生命園區」複合性殯葬設施，今年5月公告招標，將成為縣內首座火葬場。然而此舉引發當地居民反對，擔心空汙加劇、農漁業受衝擊，抗爭聲浪至今未歇。

居民反對多集中於空氣汙染、環境破壞及對產業影響。但從其他縣市經驗觀察，合法興建並管理完善的焚化爐或火葬場，實際汙染並未如外界想像嚴重。更重要的是，若各縣市不自行解決垃圾與殯葬需求，就難以要求他縣代勞，延宕規畫只會讓問題更加棘手。

地方政府因此必須展現責任感，首先，規畫程序應透明公開，透過聽證與說明會，讓居民理解設施必要性與安全措施。其次，應提出完整配套，如強化空品監測、設置社區回饋基金、改善基礎建設，以回應地方需求。再者，應建立跨區合作機制，避免單一縣市孤立承擔壓力。

事實上，真正危害環境的往往是非法傾倒廢棄物、偷排汙水、汙染農地與河川，卻鮮少引發同等規模抗爭。若社會過度忽略此類問題，反而可能讓公共政策失衡。

因此，面對嫌惡設施，理性態度應是「先規畫、再監督」。地方政府應扮演誠實溝通者與負責任管理者，而非在反對聲浪下退縮或倉促決策。唯有積極規畫、透明管理並納入居民參與，才能兼顧環境安全、民眾健康與生活品質。焚化爐與火葬場雖不討喜，但它們承擔的公共責任，正是現代城市運作不可或缺的一環。