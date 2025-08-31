聽新聞
影／大甲火車站旁停車場入口成「機車停車場」 警開罰拖吊23件
台中市大甲區大甲火車站旁汽車收費停車場，今天有民眾開車準備進入收費停車場停車，卻發現找不到停車入口，原來入口匝門前竟遭多輛機車違規停放，停車亂象讓車主直呼離譜，大甲警分局員警到場取締，共開罰、拖吊23件。
大甲警分局員警今天執行網路巡邏，在社群看見民眾貼文後，立即派員趕赴現場查處，針對人行道及火車站周邊違規停放車輛全面掃查，均依規定逕行舉發，共取締23件。
考量到民眾停車需求，為加速恢復通行，警方同時逐一聯繫催促車主到場移置車輛，先排除障礙，讓停車場重新恢復暢通。警方也通報豐原拖吊場派遣拖吊車到場，拖吊所有違規車輛，強勢執法，遏阻民眾違規停車行為，不再發生類似亂象。
大甲分局表示，違規停車影響交通秩序，更損及民眾用路權益，警方將持續加強巡查與取締，呼籲駕駛人務必遵守交通規則，共同維護道路安全與城市形象。
