高齡者交通事故傷亡翻倍 中市議員批市府宣導「抓錯藥方」

台中市議員陳俞融今批評，台中市65歲以上長者的交通事故受傷人數，從2022年至2024年連續三年逐年攀升，市府「路老師」宣導計畫內容卻無視高達7成5的長者是汽機車駕駛，重點卻停留在如何走路，「抓錯藥方」的宣導方式，對改善長者交通安全十分有限。不過，交通局說，路老師培訓目的是為了招募並訓練更多合格的「路老師」，教導高齡者如何識別交通事故風險及正確的用路知識。

交通局說，市府道安宣導團隊也運用路老師及培訓教材，教導高齡者專業知識與技巧，並搭配實際行人事故案例及在地交通肇事熱點說明和教學，同時也持續更新與精進教材內容，以期確保高齡者用路安全，促進健康生活環境的目標。

交通局指出，以今年1至5月之30日交通事故死亡104人為例，較去年和前年同期分別減少14人（-11.9%）、40人(-27.8%)。另，今年1至5月行人30日交通事故死傷1152人，也較去年和前年同期分別減少21人(-1.8%)、107人(-8.5%)。

陳俞融說，依市府統計資料，台中市高齡者交通事故受傷人數從2022年的6070人，去年已一路暴增為11026人，幾乎翻倍。而根據交通部最新統計，今年1至5月，台中市高齡者交通事故傷亡人數已達4606人，不僅較去年同期增加1.4%，死亡人數更高達45人，位居全國第4高，情況持續惡化。

她說，市府的「路老師」道安宣導，內容多半圍繞「行人安全」，如「穿越馬路不貪近」、「綠燈注意轉彎車」等，卻不見如駕駛汽車時應如何注意道安等內容。然而，根據市警局的統計數據，2024年高齡者交通事故的車種分析中，行人僅佔約5.4%，真正的大宗是騎乘機車（55.5%）與駕駛汽車（21.2%）的長者，兩者合計超過75%。顯見宣導重點錯誤。

另外，高齡者交通事故最頻繁的時段集中在上午8時至12時，這正是長輩外出活動、就醫的高峰期，市府的宣導策略也未能針對此高風險時段提出有效對策。建議應「對症下藥」，針對高齡者的交通工具，特別是汽車，設計專門的道路安全課程，並結合早晨高風險時段，在社區、醫院、市場等長者聚集地進行精準宣導，才能為長輩們織起一張有效的用路安全網。