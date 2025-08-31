南投縣溫泉產業爆亂象 審計部點名縣府檢討改善

「2025南投溫泉季」將於9月起開跑，但審計部卻指出，該縣溫泉產業至今有業者未取得水權等違法使用溫泉資源，縣府卻未落實查處開罰，點名縣府檢討要求改善。縣府表示，將加強辦理溫泉聯合稽查現勘，查獲違規將依法按次裁處。

審計部指出，南投縣溫泉資源豐沛，為保護及永續利用，縣府考量各溫泉區特性制定管理自治條例於2010年公告施行；截至去年底，縣內列管31家溫泉業者，已取得溫泉標章僅25家，由此可見仍有違規營運、非法使用溫泉資源等行為。

經審計部調查發現，溫泉法輔導緩衝期已屆滿多年，至今仍有部分業者未取得水權、開發許可或經營許可等違規使用溫泉資源，又部分業者未取得溫泉標章就對外營運，也有旅宿業者經營溫泉業務卻未納列收費，藉此規避被徵收溫泉取用費。

此外，有溫泉業者未填報溫泉使用量及提供相關計量紀錄等資料，縣府卻沒依規定派員抽查，或按溫泉水權核定的引用水量計費，未落實溫泉地下水資源管理，也未掌握AED設置及確實列管原鄉地區業者聘僱原民員工比率，均應檢討改善。

縣府表示，考量該府人力有限，因此是在每年成立聯合稽查小組抽查溫泉業者時，同步辦理溫泉標章、用水量等資料檢核，但為遏止違規使用溫泉資源、經營溫泉業務卻未納列收費等行為將盡速辦理現勘作業，發現有營業事實就依溫泉法開罰。

縣府也將調查縣內溫泉場域設置AED情形，並輔導業者依規設置，後續更將加強辦理溫泉聯合稽查作業，同步調查業者聘僱原住民員工人數及比率，只要查獲違反溫泉法相關規定，或以溫泉對外招攬違法營業等情事，將依法按次裁處開罰。