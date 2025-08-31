石岡熱氣球人潮爆衝突 嬰兒車上幼兒嚇得望四周滿身汗

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中石岡熱氣球嘉年華今天是最後一天，昨天單日吸引15萬人次到場。圖／台中市民政局提供
台中石岡熱氣球嘉年華今天是最後一天，昨天單日吸引15萬人次到場。圖／台中市民政局提供

台中石岡熱氣球嘉年華活動昨天出現單日19萬人次人潮，人潮中爆發衝突，二名男子互相叫囂拉扯，一對夫妻推著嬰兒車上疑似推擠問題與人理論，嬰兒車上幼兒嚇得望向四周已滿身汗，頭髮濕透；東勢警分局今天表示，未接到報案，今天加強活動現場巡邏和警力。

東勢分局表示，網路threads影音今天天爆料在石岡區熱氣球嘉年華活動，民眾搭乘熱氣球疑似因為嬰兒車推擠問題報發肢體衝突一案。

該分局未接獲110或民眾相關報案紀錄，東勢分局除與主辦單位聯繫，請其加強排隊及動線之指引及疏導。分局再強化員警活動會場安維勤務警力及蒐證能力，以維活動安全順暢；警方呼籲到場參加熱氣球嘉年華活動之民眾，要耐心排隊，聽從主辦單位工作人員指引。

一名網友看到網路衝突影片後說，現場人潮擠爆，這對夫妻為了嬰兒安全和通行動線，不應推著嬰兒車進入，看到畫面中嬰兒熱到頭髮全濕又進退不得，很不捨。

台中石岡熱氣球嘉年華今天是最後一天，有來自日本愛媛縣吉祥物「蜜柑狗狗」等15顆繽紛熱氣球接力升空，午後結合野餐音樂會及閉幕光雕秀；台中市民政局長吳世瑋表示，活動昨天單日吸引15萬人次湧入，開幕首日4萬人，二天已突破19萬人次，今天閉幕總造訪人次可望創歷年新高，突破20萬人次。

衝突 嬰兒車 熱氣球嘉年華

